Přes Alpy jen pěšky nebo padákem. Extrémní závod dokončili v limitu jen dva účastníci

„Letos jsme sledovali naprosto neuvěřitelný závod. Rozhodně to byl jeden z nejnáročnějších ročníků. Cesta byla delší a nevyzpytatelné počasí nutilo závodníky víc chodit než létat. Pro mě jsou všichni šampioni,“ řekl spoluzakladatel a organizátor závodu Ulrich Grill o letošním závodě přes Alpy.

Po dvou letech se na startu z rakouského Salzburgu sešlo 31 závodníků. K dispozici jen vlastní nohy, v batohu měli jen nezbytnosti, protože jeho velkou část zaujímal padák. Jediný povolený způsob, jak se pohybovat jinak než po svých.

Cíl byl vzdálený víc než 800 kilometrů na pláži Roquebrune v Monaku. V cestě jim stály Alpy a jejich drsné podmínky, extrémní výkyvy teplot i převýšení, která bylo nutné překonat, aby se účastníci závodu mohli pověsit do padáku a doletět co nejdál.

Zatímco si pro páté vítězství v řadě šel a letěl Švýcar Christian Maurer, jediný Čech Stanislav Mayer v závodě útočil na nejlepší český výsledek. Po šesti dnech výšlapů a přeletů byl sedmý, pak se posunul dokonce na čtvrté místo a útočil na stupně vítězů. Pak ale přišla osudová chyba.

„Občas se prostě něco pokazí. Byli jsme v perfektní pozici, abychom atakovali třetí místo, ale bohužel jsme obdrželi penalizaci. Letěli jsme v zakázaném prostoru. Byla to moje chyba, ale myslím, že byl i problém s letovými podklady, které jsme obdrželi,“ litoval Mayer ve vzkazu svým facebookovým fanouškům. Když se o penalizaci dozvěděl, neměl daleko k slzám.

Co se stalo? Do cíle v Monaku zbývalo pouhých 170 kilometrů, když se Mayer i další závodníci ocitli v prostoru, který nebyl vyhrazen pro létání. Trestem byla 48hodinová penalizace, která českému závodníkovi zabránila dokončit závod v rámci časového rozvrhu. Celkově se propadl na desáté místo, i to je nejlepší český výsledek v rámci Red Bull X-Alps v historii.

Na cílovou pláž se v limitu nakonec dostali pouze dva závodníci. Popáté v řadě vyhrál Švýcar Christian Maurer, který podle GPS měření strávil na trati za 10 dnů a 23 hodin 2271 a půl kilometru. O dvě hodiny později se za ním snesl z oblohy nad Monakem Benoit Outter z Francie.

Letošní ročník závodu byl věnován Hannesi Archovi. Špičkový letec stál před lety u vzniku závodu, když oslovil špičkové paraglidisty, aby se zúčastnili prvního ročníku, vloni ale zemřel při havárii soukromého vrtulníku. Další závod přes Alpy se bude konat za dva roky.