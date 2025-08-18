Přezdívka Mr. Barum? Zlínská rallye mi sedí, závod mám v srdci, říká Kopecký po zisku 12. triumfu

Loni přišel automobilový závodník Jan Kopecký o sérii triumfů na Barum rally Zlín i pozici v celkovém pořadí českého šampionátu, teď ale zase ukázal, že pozici nejúspěšnějšího tuzemského jezdce ještě nechce opouštět. Největší závodu roku v okolí Zlína s přehledem vyhrál a dostal se díky tomu i do čela průběžného pořadí mistrovství České republiky.

Jiří Hovorka (vlevo) a Jan Kopecký

Jiří Hovorka (vlevo) a Jan Kopecký | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

„Samozřejmě je to skvělé. Mockrát díky spolujezdci, Škodovce, týmu, protože jsme opravdu dřeli pro to, abychom zkusili vyhrát Barum znovu. Pro mě už podvanácté nebo pojedenácté, ani nevím, pokolikáté,“ nemohl se Jan Kopecký dopočítat vlastních triumfů na Barum rally Zlín poté, co jako vítěz letošního ročníku přijel do cíle mezi slavící fanoušky.

Kopecký ale dobře věděl, že loni o předchozí sérii výher přišel, když zvítězil Dominik Stříteský. K triumfu mu před rokem jako spolujezdec pomohl Jiří Hovorka, který letos dělal pomocníka právě Kopeckému. „První spolujezdec historie, kterému se podařilo obhájit s jiným jezdcem,“ smál se Kopecký.

Se svou Škodou Fabií RS Rally2 porazil Kopecký druhého Ira Johna Armstronga o víc než deset sekund. Třetí Ital Andrea Mabellini při jednom z rozhovorů Kopeckého označil přezdívkou Mr. Barum.

„Nevím, jestli jsem Mr. Barum, ale tenhle podnik mi sedí. Mám kus barumky v srdci. Ale vždycky musím za úspěchem hledat i ostatní. Vždycky jsem měl špičkového spolujezdce, špičkový tým, špičkové auto,“ přiznal Kopecký.

Díky vítězství v nejsledovanějším závodě roku se Kopecký dostal do čela průběžného pořadí českého šampionátu. Ten už přitom letos nabídne jediný podnik, zářijovou Rallye Pačejov.

