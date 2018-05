Prezident Trump ocenil NFL, která zakázala hráčům poklekávat při hymně

Americký prezident Donald Trump ocenil přístup vedení profesionální ligy amerického fotbalu NFL, která zakázala hráčům poklekávat při státní hymně. Toto gesto, které Trump v minulosti ostře kritizoval, se v minulé sezoně stalo symbolem protestu proti policejnímu násilí na menšinách. NFL hodlá pokutovat a trestat jakýkoliv projev neúcty při hymně. Pokud hráči nechtějí důstojně stát, mohou místo toho zůstat v šatně. Washington 14:16 25. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Washingtonu Redskins během protestu | Foto: Brad Mills-USA TODAY | Zdroj: Reuters

„Myslím si, že je to dobře. Nemyslím si, že by měli zůstávat v šatně, ale stejně si myslím, že je to dobře,“ uvedl Trump v televizním pořadu Fox and Friends. „Musíte při národní hymně stát hrdě. Nebo byste neměl hrát, neměl být u toho. A možná byste neměl být v této zemi,“ doplnil.

Klečení při hymně zakázáno. Za protesty budou kluby NFL dostávat pokuty Číst článek

Trend poklekání zahájil v září 2016 hráč sanfranciského klubu Colin Kaepernick, od té doby se k němu připojily desítky sportovců. Plánované opatření, které vedení NFL zveřejnilo ve středu, okamžitě kritizovala hráčská asociace.

Té vadí, že s ní tento krok nikdo nekonzultoval. Hráči NFL podle ní dokazují svůj patriotismus různými způsoby a poklekání při hymně je cestou, jak upozornit na společenské problémy, o které se zajímají. Hráčská asociace to zdůraznila ve svém prohlášení. Hodlá nové opatření prověřit a je připravena ho napadnout, pokud zjistí jakýkoliv nesoulad s kolektivní smlouvou.