﻿Lidstvo po staletí hledá elixír života a tím je pohyb, říká Havrdová. Pořad Sama doma byl její životní láska

Hostem pořadu Na síti s Andreou Sestini Hlaváčkovou byla prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness, propagátorka zdravého životního stylu a spoluzakladatelka kampaně Česko se hýbe Jana Havrdová. Ve studiu Radiožurnálu Sport prozradila i důvody vzniku Nadačního fondu Aktivní Česko. Co pro ni znamenalo působení v pořadu Sama doma? Praha 21:38 11. září 2023

Prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness, propagátorka zdravého životního stylu a spoluzakladatelka projektu Česko se hýbe a donedávna moderátorka pořadu Sama doma. V neposlední řadě také maminka tří dětí. U vás platí, že může mít žena opravdu vše, je to tak?

Myslím, že ano. Pokud najdete práci, která vás oslovuje, baví a ve které vidíte smysl, tak ty věci mohou jít dohromady. Moje děti jsou zvyklé na to, že mámu práce baví a že hodně pracuji. Nejstaršímu synovi je už 23 let, přirozeně přišel do stejného módu. I mladší děti do toho postupně přijdou. U nás doma málokdy slyšíte, uff, musím do práce, ale naopak, těším se do práce.

Jdete příkladem...

Je to takové nastavení, které se vyplatí. Moji rodiče jsou také velmi aktivní a ten mód jsem od nich převzala. Jsem velmi přešťastná a spokojená, že mohu říct, že mě moje práce baví a dává mi smysl.

Čemu se teď věnujete nejvíce?

Všechny funkce jsou kolem jednoho jediného tématu. Jak rozhýbat lidi a sdělit jim, že pohyb, který býval přirozenou součástí každého dne, tak v dnešní době plné moderních technologií není nezbytnou součástí z hlediska obhospodaření a zajištění svých potřeb, nicméně naše tělo je k pohybu postavené. Není to o tom, že by mozek fungoval bez těla, potřebují fungovat spolu, být oba v dobré kondici a jedno podporuje druhé. Byla bych ráda, kdybychom napříč celou naší společností od rodičů malých dětí přes děti až po seniory, na úrovni politiků, vnímali, že podpora pohybové aktivity je investice s vysokou přidanou hodnotou a že se vyplatí.

Ranní cvičení

Kdy stíháte vy váš osobní pohyb?

Samozřejmě čelím všem možným výmluvám a překážkám jako každý jiný. Minulý týden jsem se třeba do tělocvičny nedostala. Snažím se to kompenzovat tím, že nachodím nějaké kroky, přičemž 10 tisíc kroků je minimum. Dnes jsem odvedla děti do školy a udělám to, co by měli udělat všichni, že vezmu diář a prostě natvrdo tam cvičení dám. Snažím se žít aktivně, nechávám auto na metru a co jde, tak chodím pěšky. Taky bojuji s tím, že mám priority a pocit, že nejdřív musím vyřídit maily a pak se můžu jít hýbat, ale nedělá mi to dobře. Rychlý návrat do nějakého režimu musí nastat.

Neztrácí se lidé v tom každodenním shonu? Je to ta nejčastější výmluva, proč nezvládají cvičit?

Je to nejčastější výmluva, ale možná to není výmluva, ale fakt. Já mám takový trik, že když to vyjde, snažím se cvičit ráno. Odvezu děti a rovnou chci jít cvičit, protože vím, že jak běží ten den, tak se dostanu do smyku. Dát do toho nějakou řízenou aktivitu...

Člověk se nechce uprostřed dne třeba zpotit a pak se někde převlékat...

Je to lepší ráno. Důležité je ale vědět proč. Když se člověk donutí, jde alespoň na rychlou procházku, kolo, plavat, tak se pak vždycky cítí lépe. Musíme si vždy vzpomenout na ten dobrý pocit, který přijde při i po cvičení. Musíme si říct, že to, že já si hodinu uberu z programu, tak mi vyčistí hlavu a na další pracovní program půjdu v úplně jiné kondici a náladě. Je potřeba si to připomínat, proč a jak a dát si to do diáře. Občas dojíždím v sedm večer domů a volám manželovi, ať se připraví, že jdeme na procházku kolem vesnice.

Jak jsou na tom Češi se sportem?

Ve všech médiích uslyšíte, že fyzická aktivita Čechů je čím dál tím horší. Já bych přinesla trochu dobré zprávy, vycházím z Eurobarometru, který vyšel naposledy v roce 2022 a máme srovnání s rokem 2017. Češi se začali hýbat, o dvě procenta se jich hýbe pravidelně, pětkrát týdně, plus deset procent se hýbe s určitou pravidelností a plus tři procenta velmi zřídka. O patnáct procent se snížil počet Čechů, kteří se nehýbou nikdy. V Evropské unii se nikdy nehýbe 45 procent lidí a u nás jen 26 procent. Je tam velký nárůst aktivních lidí oproti roku 2017.

Takže covidové období nás posunulo k pohybu?

Ano. Na druhou stranu je tu pořád polovina populace, která se nehýbe, a je to velký problém. Jestli mě slyší lékaři, tak si klepou na čelo, co to povídám, ale já vycházím z tvrdých dat Eurobarometru, která jsou přístupná. Neznamená to, že bychom mohli usnout na vavřínech, je to povzbuzení, že to lidi zajímá. Musíme pokračovat dát, dát lidem argumenty, proč se mají hýbat, a dát jim taky nabídku. Ať si každý vybere pohybovou aktivitu, kterou má rád, a přenese ji do svého života. Je tu ještě jedna důležitá věc proč. Děti přebírají automaticky životní styl svých rodičů, takže pokud mají děti z domova nastavená dobrá pravidla a zvyky, tak je vysoká pravděpodobnost, že se budou celý život hýbat.

A jak jsou na tom děti?

Z hlediska statistik ne úplně dobře, ale Eurobarometr začíná až od 15 let, takže nemám přesná čísla. To, že žijeme v digitální době, to je fakt a nemůžeme dětem zakazovat pobývat na mobilech a počítačích. Ony se do té doby narodily, ale mělo by se stát pravidlem v každé rodině, že ta doba, co strávíme v sedě, tak by měla být kompenzována pohybem venku. To je důležité. Sezení se nikdo z nás nevyhne, ale je důležité vědět, že kompenzace je jít ven s dětmi třeba na hodinu ven, aby měly organizovanou nebo neorganizovanou pohybovou aktivitu. Můj nejstarší syn, když chodil na gymnázium, tak přišel s tím, že o polední přestávce začali kluci hrát fotbal na školním hřišti. Kluci měli přirozenou potřebu být spolu venku a hýbat se. Není to s dětskou populací tak zlé. My jako rodiče se musíme podívat na náš životní styl a říkat dítěti, aby položilo mobil, když ho máme sami v ruce a aby se hýbalo, když se sami nehýbeme. Je to o tom najít rozumnou rovnováhu. Žijeme v digitálním světě, ale naše tělo potřebuje pohybovou aktivitu. Umí to být velká zábava a i chvíle, kdy jsme s dětmi sami, povídáme si a mobil v ruce nemáme. Každá pohybová aktivita je důležitá, a to se nebavíme o vrcholovém sportu. Každý z nás by se měl podívat sám na sebe a pak ty zvyky přenášet dál.

Jak to mají Češi s cvičením? Cvičí proto, že chtějí zhubnout, zlepšit si náladu nebo ze zdravotních důvodů?

Všechno je pravda a docela záleží na věku. Čím je člověk mladší, tím je pro něj důležitější vzhled, aby se líbil a tělo vypadalo podle parametrů. Mohli bychom ale dlouze diskutovat, co jsou rozumné parametry a co je instagramový nesmysl. U mladších lidí hraje větší roli to, jak chtějí vypadat, a čím je člověk starší, tak si čím dál tím více uvědomuje, že by se měl hýbat nejen pro to, aby dobře vypadal, ale aby se dobře cítil. Aby měl v pořádku hlavu, prošel náročnějším obdobím, třeba ženy v období klimakteria. Pohybová aktivita je jedna z funkčních způsobů, jak tuhle životní fázi zvládnout dobře.

Co doporučíte seniorům? Mojí babičku třeba motivoval pejsek.

Lidstvo hledá po staletí elixír života a tím je pohyb. Pokud chceme strávit období, kdy už nemusíme chodit do práce a užívat si rodinu, života, vnoučata a volnější režim, tak pokud ho chceme strávit hezky, tak procházky jsou začátek. Když budete mít jednovaječná dvojčata a jeden se celý život hýbe a druhý se nehýbe, tak v 70 letech uvidíte dva úplně odlišné lidi, kteří budou jinak reagovat, přemýšlet, zvládat běžné životní situace. Pořídila jsem si nejmladší dítě jako docela zralá matka a já bych velmi ráda i Aniččiny děti jednou učila lyžovat nebo jela na kole, strávila s nimi celý den na túře na horách. Pohybová aktivita určuje kvalitu našeho života. Není to o tom, že bychom se díky pohybu vyvarovali všech prášků, které jednou třeba budeme muset jíst, ale ta kvalita života je úplně někde jinde díky pohybu. Díky takovém čipernému životu, než když tu pohybovou aktivitu znáte a vymyslíte bambilion důvodů, proč to nejde.

Co doporučíte lidem, aby začali používat ke cvičení? Nějaké aplikace?

Úplným začátkem je krokoměr. Ten už máme dnes v každých chytrých hodinkách nebo telefonu. Nemám okolo sebe nikoho, kdo by nemonitoroval počet svých kroků. To je začátek. Pokud máte chytřejší hodinky, monitorujete další aktivity. I pro seniora je skvělý dárek nějaké hodinky, co měří kroky, a on z toho bude mít radost. Uvidí, že se hýbal, že se cítí lépe, má spoustu zájmů, zvládne vše, co by chtěl. Jednoznačně začít na krokoměru.

Aktivní Česko

Jano, představte mi prosím Nadační fond Aktivní Česko?

Nadační fond byl oficiálně založen 19. května letošního roku. Je to výsledek multisektorové platformy, která se začala zakládat loni touto dobou v rámci Evropského týdne sportu. V této zemi je obrovské množství nádherných projektů, které podporují pohybové aktivity a aktivní životní styl, ale ty projekty o sobě nevědí. Snažíme se vytvořit platformu, do které jednotlivé projekty můžeme zasadit jako diamant do náhrdelníku a ten diamant pak dát veřejnosti okolo krku.

Druhý důvod, proč jsme vznikli, je, že pokud opravdu chceme zvýšit množství pohybové aktivity v naší zemi, tak se to nedá uhrát z jednoho sektoru. Neuhrajete to jen ze sportovního prostředí nebo z fitness nebo jen od lékařů. Musí se tu semknout spousta odvětví dohromady a všichni tlačit na veřejnost argumenty, nabídkou, motivacemi, aby se začala hýbat. Máme 14 neuvěřitelných zakladatelů, Hospodářskou komoru České republiky, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Klub českých turistů, Národní sportovní agenturu... Je to neuvěřitelná skupina lidí. Olympijský výbor je v čele toho drajvu s námi. Jsme spokojeni, že ten nápad nabídnout něco široké veřejnosti se chytil a dobrá energie vrací dobrou energii. Věřím, že všichni brzy zaznamenají billboardy, na Českém rozhlase a České televizi spoty, které je povedou na stránky Aktivní Česko a tam na homepage uvidí rozcestník. Stále není pozdě, stále se mohou zaregistrovat a my jsme pro ten celý systém našli perfektního partnera kudyznudy.cz. Tam se dostanete do vybrané party sportovišť a i akcí, které se celý měsíc budou dít. Budeme rádi, když se zrovna v měsíci září, kdy se zapisují děti do kroužků, kdy si lidé nastavují celoroční rodinný program, tak když se stane takovou značkou, jako je Movember nebo Suchej únor.

Proč září? Zbylo v kalendáři, nebo je to spojené s návratem do školy?

Jeden z důvodů je zpátky do školy, kdy dělají všechny sportoviště všechny nábory, tak je to v září. V září je taky Evropský týden sportu, což je celoevropský svátek podpory pohybových aktivit mířený na neaktivní veřejnost, ale má povzbudit i ty, kteří se hýbou. A v září také každý září, tak proto.

Já jsem společně s olympijským týmem natočila pár motivačních videí. Jde o to, jak rozhýbat lidi při práci v kanceláři. Kde budou tato videa a motivační materiály k vidění?

Tato videa jsou velmi milá, jednoduchá a řečí sportu jsou hratelná. Jsou to jednoduché cviky, který každý z vás může udělat, ať už telefonuje, nebo pracuje na počítači. Budou k vidění na Youtube kanálu Aktivní Česko. Videa budeme postupně vypouštět v rámci Evropského týdne sportu v pondělí 25., v úterý 26. a ve středu 27. září, kdy je budeme postupně přes sociální sítě vypouštět ven. Víme, že se přidají velké skupiny lidí, kteří mají sedavé zaměstnání a musím velmi zatleskat ministerstvu vnitra, které prostřednictvím státního tajemníka Jindřicha Friče se s námi pouští do projektu Aktivní úřad. Teď vypouštíme projekt, který je aktivní září v Poslanecké sněmovně. Navezeme tam fitness stroje a vyhlásíme výzvu o nejaktivnější výbor. V rámci Evropského týdne sportu bude výzva, aby si lidé zacvičili v kanceláři a potom sdíleli videa nebo fotky toho, jak cvičí na sociálních sítích a budeme rádi, když nám třeba dají tipy. Pak nás čeká 23. září akce na Střeleckém ostrově v Praze, kde postavíme několik desítek rotopedů, bude tam akce pro děti, republikové finále pro seniorskou hru Mölkky...

Tu znám!

Teď už hrají senioři po celé republice, organizuje to Rada seniorů České republiky, takže víme, že mají nakoupené jízdenky do Prahy. Všichni se tam sejdeme a pojedeme takový přerušovaný tříhodinový maraton, kdy chceme odstartovat Evropský týden sportu. Pokud se nám to technicky podaří, tak bychom chtěli pozdravit do Bruselu, kde bude něco velmi podobného taky začínat. Jednou z velkých částí týdne sportu budou Be active days, tedy dny otevřených dveří. Celoevropských dveří, kdy sportoviště budou otevírat své dveře a budou nabízet cvičení zdarma a snažit se nalákat klienty. Hashtag dveří beactive je samozřejmě známým hashtagem a heslem pro týden sportu.



Moderátorka Sama doma

Jano, jaký máte vy vlastně sportovní původ?

Moji rodiče byli aktivní tanečníci a já vyrostla na tanečních soutěžích. Velmi jsem si přála jako holčička začít dělat sportovní tanec. V té době ale v Praze žádné taneční kroužky pro děti nebyly, pořád jsem čekala, až začnu tancovat, a to trvalo až do tanečních. Do té doby jsem dělala moderní gymnastiku, volejbal. Volejbal ale nebyl úplně můj sport, protože mám pozdní reakci na balon, takže bych nemohla hrát tenis jako vy. U mě se pravidelně stávalo, že balon spadl a až pak jsem šla já tím směrem. Na druhou stranu jsem byla velmi dobrá v zapisování zápasů a v rozcvičkách. To byla moje volejbalová kariéra. Potom s érou Jane Fondové jsem začala chodit na jazz gymnastiku, byla jsem jedna z nejmladších instruktorek v Česku. Současně jsem začala tancovat, v tom jsem měla báječného partnera, dostali jsme se na zajímavá místa, ale láska k aerobiku byla větší, takže jsem od 18 let předcvičovala. Zaměřovala jsem se na stepaerobik, na posilovací formy cvičení, pak jsem přešla na jógu. Dnes už se aktivnímu předcvičování nevěnuji, ale snažím se hýbat sama hodně. Mým velkým sportem je aktivní chůze, dříve jsem hodně běhala, ale teď už na to nemám moc náladu, takže občas indiánský běh. Plavu a začala jsem chodit do fitness centra a z toho jsem nadšená. Ty fitness stroje v dnešní době, to už je vysoká technologie. Je tam virtuální trenér, stroj si pamatuje váš poslední trénink, přidává vám zátěž a posílá vás od stroje ke stroji...

To jsou ty stroje, co budou v Poslanecké sněmovně? A budou k těm datům mít přístup ostatní lidé?

Možná, pokud to Poslanecká sněmovna umožní. Budeme vyhlašovat soutěž napříč výbory, tak věřím, že nám pomohou i tajemníci. Projednávají náročná témata, tak my to chceme malinko jim ulevit. Máme pro ně dárky v podobě overballů, a chceme jim ukázat, jak se dá i při sezení v Poslanecké sněmovně zlepšit posed, díky tomu, že se opřete o ten overball, protáhnete. Chceme přivést dobrou energii i na takto náročné místo.

V roce 2006 jste dostudovala práva. Mezi zkušenostmi máte i činnost jako moderátorka v pořadu Sama doma. Jak se dostaly vaše cesty tam?

Přes cvičení. Někteří diváci si možná budou pamatovat seriál Buď fit s Českou televizí, který jsme točili s Olgou Šípkovou, Vláďou Valouchem a Vaškem Krejčíkem. Tým Sama doma si mě vyhlídl, dal mi obrovskou příležitost a já jako naprostý amatér jsem měla možnost naučit se moderovat. Sama doma je moje životní a kariérní láska, jednoznačně. Letos jsem po 18 letech tuto lásku opustila, ale věřím, že v týmu zůstanu. Opustila jsem tu pozici kvůli pravidelnému pohybu a kvůli své pozici viceprezidentky Hospodářské komoře, protože to už jsou opravdu časově neslučitelné věci. Věřím, že v Sama doma budu mít pořád kontakt, s holkama jsme se viděly, je to báječná parta. Co je na tom skvělé a známe to ze sportovního prostředí, že celý tým maká na tom, aby výsledek byl dobrý. Není tam vůbec prostor na to házet si klacky pod nohy, jakkoliv vymýšlet negativní věci. Jsem moc ráda, že ty holky mám, byly a jsou v mém životě.

Byl to pro vás velký výstup z komfortní zóny jako amatérka přijít do profesionálního týmu?

Určitě ano, ale to je jako vy, když jste se tady posadila před mikrofon. Sama doma je formát, kde se hledá autenticita každé moderátorky. Důležité je, aby byla milá a příjemná, orientovala se v tématu tak, jak by se chtěli orientovat diváci. Abychom přinesli správnou informaci divákům. Pokud člověk zvládne technické věci, tak autenticita je nejdůležitější. Proto je tým moderátorek Sama doma nejen pražský, ale i Brno a Ostrava, a proto je tak speciální.

Jak se závěrem představíte jednou větou?

Všechny pozice jsou dočasné, ale to, co určitě jsem, je aktivní nadšenec pohybu a životního stylu, který je tím po staletí hledaným elixírem života a mládí. Pokud bychom díky tomuhle rozhovoru pár lidí zvedli z gauče a poslali je jen na procházku nebo s dětmi na hřiště, tak to je to, čím bych chtěla být. Ten kdo pár lidí zvedne.