Při sportu zvaném ‚gólbal‘ musí být fanoušci potichu, popisuje předseda paralympijského výboru Sýkora

Čeští parasportovci už se na hry postupně kvalifikují, zatím se jich do Paříže s jistotou probojovalo devět. Předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora ale předpokládá, že výsledný počet půjde do desítek. A to nejenom ve sportech obvyklých.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s předsedou Českého paralympijského výboru Zbyňkem Sýkorou

Úspěchy mohou přinést i goalball nebo boccia. „To jsou parasporty, které nemají paralelu v klasickém sportu. Z mého pohledu jsou velmi atraktivní. Zrovna v boccie cítíme směrem k paralympiádě velké naděje, protože je to u nás vysoce rozvinutý sport,“ říká Zbyněk Sýkora.

Boccia je podle něj sportem zejména pro lidi s těžšími hendikepy. „Vždycky proti sobě soutěží dvě družstva nebo dva jednotlivci. Ve hře jsou dvě sady míčků – modré a červené. A potom jeden bílý, který hodíte na hřiště. A každý tým se snaží přiblížit své míče nejblíž tomu bílému,“ vysvětluje.

Jde o velmi taktickou hru. „Měl jsem tu čest sledovat bocciu živě na loňském mistrovství Evropy v Holandsku a je to neuvěřitelně taktický sport. Dají se stavět bloky, hradby, míčky se dají různě posunovat. Ten, kdo má potom své míče blíže bílému, získává body a vyhrává,“ potvrzuje Zbyněk Sýkora.

Sport zrakově postižených

Goalball je sportem zrakově postižených. „Hraje se na hřišti podobného rozměru, jako je třeba basketbalové. Po celé délce kratších stran jsou branky, kde proti sobě stojí hráči obou týmů a poslepu si házejí míčem. To znamená, že chvilku všichni brání, čili chytají, chvilku útočí, čili házejí. Jestliže ‚brankáři‘ míč nechytí a ten propadne za lajnu, je to gól,“ popisuje předseda paralympijského výboru.

I přes životní bolest může být člověk v něčem nejlepší. Na paralympiádě budu bojovat, plánuje Drahonínský Číst článek

I tento parasport je podle něj divácky velmi atraktivní. Má ale pozoruhodné specifikum. „Je potřeba, aby diváci byli velmi ukáznění, protože sportovcům chybí zrakový vjem a orientují se převážně sluchem,“ připomíná. A tak si fanoušci goalballu musejí na ovace trpělivě a tiše počkat.

Přesvědčíme se o tom na sklonku léta 2024. Letní paralympijské hry vypuknou 28. srpna a potrvají do 8. září.

„Jedním z důležitých cílů našeho hnutí je být viděn. Jestli něco mohu slíbit, tak jsou to přenosy z paralympiády, a to jak v televizi, tak v rozhlase,“ dodává Zbyněk Sýkora. Bocciu, goalball a další paralympijské sporty zájemci tedy poznají i díky vysílání České televize a Českého rozhlasu Radiožurnál Sport.

Celý rozhovor s předsedou Českého paralympijského výboru Zbyňkem Sýkorou si poslechněte v nahrávce nahoře v článku.