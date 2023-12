Titul mistrů světa, teď olympiáda. Perušič a Schweiner mohou na úspěšný rok navázat v Paříži

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner skončili druzí v prestižní anketě Sportovec roku. Na stupně vítězů je novináři zařadili zejména díky zlatým medailím, které přivezli z mistrovství světa v Mexiku. Přečtete si další díl seriálu Příběhy roku 2023, který připravil Radiožurnál. Příběhy roku 2023 Praha 14:17 28. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner se stali mistry světa | Foto: Fernando Llano | Zdroj: Profimedia

Aby se Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem stali mistry světa, museli už přípravě na světový šampionát v Mexiku podřídit naprosto všechno. Začalo to už v září, měsíc před startem šampionátu.

Aby byli Ondřej Perušič a David Schweiner co nejlépe připraveni na mistrovství světa v mexické Tlaxcale, nocovali zhruba měsíc v hypoxických stanech a trénovali ve speciální komoře, která umí simulovat danou nadmořskou výšku. V dějišti šampionátu se totiž hrálo ve 2500 metrech nad mořem. Na jejich výkonech to bylo v základní skupině znát.

„Foukalo trošku víc než ty ostatní dny. Čekal jsem, že Mexičani v tom budou umět hrát, ale nadělali docela dost chyb a nám se podařilo dobře podávat a zatlačit je. A potom jsme byli úspěšní i v obraně. Jsem rád, že jsme vyhráli takhle velkým rozdílem,“ řekl David Schweiner po jediném vítězném utkání ve skupině.

Češi porazili domácí Mexičany a jen tak tak postoupili do play-off. V něm už ale drtili jednoho soupeře za druhým. Poradili si se Španěly, Italy, ve čtvrtfinále dokonce předčasně domů poslali obhájce titulu a olympijské vítěze z Norska.

„Myslím, že jsme schytali asi nejtěžší los, jaký jsme mohli mít. Strašně těžko se teď něco říká, protože to jsou takové emoce, které člověk málokdy zažije. Jsem hrozně pyšný nejen na sebe s Davidem, ale především na celý náš tým, na všechny, kteří nás podporovali a vstávali ráno, aby se na nás koukali. Tohle je z velké části také jejich zásluha. Doufám, že nám podporu zachovají i dál, protože máme dvě šance na to získat medaile. A to by bylo něco úžasného,“ hlásil Ondřej Perušič.

To ještě nemohl ani tušit, že beachvolejbalisté budou hrát o ten nejcennější kov. A co víc – že zlato přivezou domů.

Přestože se stali světovými šampiony, zůstali skromní. Po vítězství ve finále nad Švédy děkovali všem, kteří se na úspěchu podíleli.

A nezapomněli ani na Český rozhlas, který po celou dobu turnaje v Mexiku mapoval cestu českých reprezentantů až k vytouženému zlatu.

„Zní to skvěle a nebylo to daleko od toho, abych ten hezky rozehraný tie-break poslal do kopru. Naštěstí jsme si je systémem povolit-přitáhnout 15:13 v breaku dali a je to k neuvěření,“ radoval se Schweiner po zisku titulu.

„Samozřejmě je to splněný sen. Nejen můj, ale myslím si, že každého hráče. Kdyby mi to někdo řekl i před dvěma hodinami, tak bych tomu asi nevěřil. Jsem strašně rád, že se nám to povedlo. Jsem strašně pyšný nejenom na sebe s Davidem, ale především na celý tým, který se na tom podílel, včetně Českého rozhlasu. Je to veliká odměna nejen pro nás, ale i pro český beachvolejbal,“ navázal na svého kolegu Perušič.

Šampaňské z trofeje

Mistři světa v plážovém volejbalu se z dějiště světového šampionátu vrátili domů den po finálovém zápase a cesta z mexické Tlaxcaly se neobešla bez patálií.

Perušiče a Schweinera vítala na Letišti Václava Havla v Praze více než stovka lidí. Mistři světa rozdávali podpisy, fotografovali se, a dokonce nechali kolovat zlatou trofej vážící 15 kilogramů.

„Posluchači to určitě necítí, tak abych to dobarvil – z trofeje jsme pili šampaňské, a jak byla celou cestu zavřená, tak momentálně docela smrdí,“ usmál se David Schweiner, který s Ondřejem Perušičem rozepsal příběh úspěchu českého plážového volejbalu.

Dokončit by ho Češi chtěli po olympijských hrách v Paříži, kam se díky triumfu na světovém šampionátu kvalifikovali.