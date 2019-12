Cyklokrosařka Nash přijela, vyhrála a peníze dala dětem. Vánoce stráví v Česku, pak se vrací do USA

V předvánočním čase přijela za svými rodiči do Prachatic. Vedoucí závodnice Světového poháru v cyklokrosu se rozhodla, že prize money ze závodu v Táboře rozdá. Peníze, které vydělala v závodě Světového poháru v cyklokrosu, poslala dětem.

Jihočeška Kateřina Nash, která žije ve Spojených státech amerických, prožije letošní Vánoce doma u rodičů v Prachaticích.

„Řekla jsem si, že to dám buď dobrovolníkům na pivo, nebo na mládež. Není to zase tak velká částka,“ reagovala Nash na dotaz, jestli opravdu prize money, které jí patří za osmnácté místo v závodě Světového poháru v cyklokrosu v Táboře, poslala dětem.

V Česku je (jako) doma

Důvod, proč darovala finanční částku do Tábora je docela srozumitelný. Jihočeška se při závodě cítila mezi fanoušky jako doma. Škoda, že neměla víc času na aklimatizaci, po náročném přeletu přes oceán cítila během závodu velikou únavu.

„Je to čím dál náročnější a člověk to musí kombinovat tak, že přiletí na poslední chvíli. Jsem tady měsíc a půl a už jsem si nemohla přidat další týden. Tábor si vždy užiju, tam nejde jen o výsledek, to bych si tu kariéru vůbec neužila, protože těch horších výsledků je většinou více než těch lepších.“

Univerzální sportovkyně

Tak úplně pravda to právě u Kateřiny Nash není, protože právě ona má ve své sbírce třeba medaili z juniorského mistrovství světa v běžeckém lyžování, na světovém šampionátu v cyklokrosu vybojovala dokonce dvakrát bronz. A v medailové výčtu z bohaté sportovní kariéry bychom mohli pokračovat. Ale Tábor je pro ni prostě srdeční záležitost.

„Prostředí v Táboře bylo opravdu nádherné. Přišlo hrozně moc diváků, možná i víc než ty roky předtím a asi tomu pomohlo i krásné počasí,“ vysvětluje dvaačtyřicetiletá všestranná závodnice.

Vedoucí žena celkového pořadí Světového poháru v cyklokrosu končí svůj pobyt v Evropě, kde odjela tři závody Světového poháru a vyhrála v domácím Toi Toi Cupu. Vánoční svátky ještě prožije u rodičů, pak už ji ale čeká přesun do Kalifornie, kde trvale žije. Mezitím ještě stihne tradiční závody v Belgii.

"Do Ameriky se vracím 27. prosince. Vánoční turné v Belgii jsem jela párkrát a když to člověka baví, tak je fajn, že si zazávodí každý druhý den. Na závody v Belgii chodí tisíce lidí a žijou tím, je to příjemné prostředí. Teď jsem tady ale už docela dlouho a už jsem to nechtěla prodlužovat,“ uvedla Kateřina Nash, která celkem pětkrát startovala na olympijských hrách. Na dvou zimních a na třech letních.

Kateřina Nash si užila závody v Česku a nyní už se těší do Belgie. Pak se vrací do USA, kde trvale žije.