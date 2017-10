Příliš tvrdé soupeřky. Basketbalistkám Nymburka se vzdaluje postup ze skupiny Eurocupu

Před sezonou vyhlásil trenér a manažer ženského nymburského basketbalového klubu Daniel Kurucz, že cílem bude v Eurocupu potřetí v řadě postoupit ze skupiny do play-off. Jenže po dvou zápasech má tenhle plán výrazné trhliny. Středočešky totiž úvodní dvě utkání prohrály. Naposledy nestačily doma na maďarský Szekszard 69:87 a klesly na poslední místo skupiny H. Nymburk 9:01 20. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nymburské basketbalistky | Foto: Pavel Petr

„Já nevím, kde začít. Určitě jde pro nás o zklamání a víme, co to znamená. Boj o postup se nám zkomplikoval. To znamená, že musíme už všechno vyhrát, a to hrajeme už jenom dva zápasy doma a tři venku,“ těžko hledala slova Petra Bakajsová nejlepší česká střelkyně Nymburka.

„Vyhlídky na postup jsou velmi špatné. Předpokládali jsme, že tyhle dva zápasy v Portugalsku a doma s maďarským týmem vyhrajeme, protože podle mě, je Raguza jasný favorit skupiny. Takže jsme nezvládly dva nejlehčí zápasy,“ souhlasila s Bakajsovou i ta úplně nejproduktivnější hráčka Nymburka, pivotka Aleksandra Chomenčuková.

Rozdíl v kvalitě domácí soutěže a evropských pohárech v tomto případě Eurocupu se ukazuje jako velký, ale jsou to pro hráčky cenné zkušenosti.

„Obecně platí, že evropská scéna hraje daleko tvrději a agresivněji. Když děláte přeběh ze strany, tak se vám třeba postaví do cesty a srazí vás. Hraje se tvrdě bez míče. Hráč s míčem je chráněný člověk, to znamená, že jakýkoliv dotyk hráče s míčem je pískaný jako faul. Když jsme takhle bráněný, tak se nedokážeme uvolnit bez míče a váznou přihrávky. Zato v české lize to funguje tak, že si klidně můžete nabíhat kam chcete a ten míč tam volně lítá,“ snažil se trenér Daniel Kurucz popsat hlavní rozdíl.

„Já si myslím, že v české lize úplně nemusíme hrát tak agresivně, nejsme zvyklí na tyhle evropský trendy, to znamená větší nasazení, větší bojovnost. Já nevím, jestli je to jenom nějaká česká mentalita, ale máme tady čtyři cizinky,“ říkala po třetí soutěžní prohře nymburských basketbalistek za sebou Petra Bakajsová, která se už nechtěla schovávat za to, že to může být na začátku sezony nesehraností.

„Já si myslím, že se na to nemůžeme pořád vymlouvat, že je tady sedm nových hráček,“ dodala Bakajsová.

Podle délky pozápasové porady se na výraznějším zlepšení začalo ještě usilovněji pracovat.