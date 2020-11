Byl to závod plný zvratů. Tým mi pomohl to přežít, komentuje Roglič obhajobu vítězství na Vueltě

Stalo se to naposledy před 15 lety, kdy cyklista obhájil vítězství na Vueltě. Teď se to povedlo bývalému skokanovi na lyžích. Slovinec Primož Roglič má za sebou skvělou sezonu a vítězství na španělském etapovém závodu může brát jako náplast za to, že o titul na Tour de France přišel až před poslední etapou. Madrid 10:40 9. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Primož Roglič | Zdroj: Reuters

Je to takový slovinský cyklistický rok, z Tour de France si Primož Roglič a Tadej Pogačar udělali - s trochou nadsázky - republikový šampionát a vyhrál druhý jmenovaný. V prostoru cíle tak byla dost často slyšet radostná slovinština.

A stejně tomu bylo i ve Španělsku, kde Roglič jel v růžovém dresu pro vedoucího závodníka v úvodu, pak o něj ale přišel.

„Děkuju za gratulace. Byl to hodně náročný závod plný opravdu těžkých a kuriózních momentů - třeba když pršelo a já si nemohl navléknout pláštěnku. Tam to bylo opravdu hodně krizové. Můj tým mi ale pomohl to nějak přežít,“ vzpomíná už vítězný Roglič na to, jak mu nebylo dobře.

Potíže s pláštěnkou

V jedné z etap, během které pršelo a on si potřeboval obléknout pláštěnku, aby nejen nezmohl, ale i neprochladl, tak to najednou nešlo.

A ostatní konkurenti mu ujeli tak daleko, že kvůli pláštěnce o průběžné vedení přišel. Pak se zase do čela závodu dostal, kuriózní bylo i to, že měl v pozici vedoucího závodníka stejný čas jako Ekvádorec Carapaz.

Nakonec vedení, narozdíl od Tour, udržel. Má dva triumfy na Vueltě za sebou a příští rok může usilovat o hattrick.

„Těžko říct, kdo ví. Na to je příliš brzy. Teď bych si dost rád užíval vítězství a pořádné oslavy. A přiští rok se nechte překvapit, uvidíme,“ vzkazuje s úsměvem Roglič.

Titul na Vueltě pro něj může náplastí za druhé místo na Tour.