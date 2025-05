Rogličovo účinkování na italském Giru nejspíš skončí předčasně. Favorizovaného Slovince trápí zranění

Pětatřicetiletý Roglič měl minulý týden na Giru tři pády, ten poslední v sobotu, a v neděli nestačil na své soupeře v závěrečném stoupání do Asiaga.

Slovinský vítěz závodu z roku 2023 nabral ztrátu minutu a půl a po 15. etapě klesl na konec první desítky s téměř čtyřminutovým odstupem na lídra Isaaca del Tora.

„Už nemá cenu tajit, že má bolesti a necítí se dobře. Snažili jsme se to trochu bagatelizovat a docela to šlo, ale dnes jsme viděli skutečnost,“ řekl Pomer v neděli pro Cycling Podcast.

„Zdraví je na prvním místě, ale není na mně, abych stahoval jezdce ze závodu. Máme v týmu jasná pravidla, že lékařský tým udělá společné rozhodnutí s cyklistou,“ dodal.

Po pondělním dnu volna čeká účastníky Gira v úterý jedna z nejnáročnějších etap letošního ročníku.

The GC battle EXPLODED on the Passo Dori climb! ⛰️



And #GirodItalia favourite 🇸🇮 Primoz Roglic dropped FIVE places because of it! 🤯



Giro d'Italia | May 9 - June 1 | SBS VICELAND + SBS On Demand pic.twitter.com/g1FxKyvHW9