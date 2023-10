Triumf ve Světovém poháru nestačil, Přindiš bude o místo na olympiádě bojovat v kajak krosu

„Poprvé v životě budu trénovat na plastové lodi i přes zimu, takže budu cestovat s dvěma loděmi a obrovskou bagáží. Vybavení na kajak kros je úplně odlišné než na slalom. Bude to velká výzva, něco nového a takové hledání a učení,“ plánuje čtyřiatřicetiletý český reprezentant.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkají kajakář Vít Přindiš a bývalý slalomář Stanislav Ježek k Přindišově šanci na účast na olympijských hrách

Přindiš by tak rád získal jedno ze tří účastnických míst na olympijských hrách, o které se pojede příští rok v červnu na Světovém poháru v pražské Troji.

Do souboje o možnost startu v Paříži přitom můžou nastoupit závodníci z celého světa, s výjimkou těch, kteří se na letní olympijské hry už nominovali. Zimní příprava bude o to důležitější, že jde podle Přindiše v porovnání s jízdou na slalomových kajacích o de facto jiný sport.

„Kromě toho, že se to jede na divoké vodě a na stejné trati, se liší branky a startovní pozice - kajak kros startuje na rampě. Na trati jsou nafukovací pylony, okolo šesti až osmi branek, v klasickém slalomu jich je 20. V kajak krosu se jich můžeme dotýkat, odhazovat si je nebo dokonce jít do kontaktu s ostatními závodníky,“ popisuje.

Dobrá příprava ze slalomu

Česká dominance ve Světovém poháru je velký unikát, říká kajakář a trojnásobný vítěz soutěže Vít Přindiš Číst článek

Vít Přindiš ale už opakovaně dokázal, že umí vítězit v různých disciplínách vodního slalomu: „Myslím, že jsem především dobře technicky vybavený, dokážu dobře hledat cestu a pracovat ve svůj prospěch. Nejsem nejsilnější nebo nejrychlejší, ale mám dobrý poměr jiných ukazatelů a kajak kros není jenom o hrubé síle. Je to mix všeho.“

Ještě z vlastní reprezentační kariéry zná Vítka Přindiše i bývalý olympionik a současný předseda Českého svazu kanoistů Stanislav Ježek.

„Vítek patří mezi pár závodníků na světě, kteří umí vodu dokázat využít do posledního puntíku. A to by mohla být jeho velká deviza i na kajak krosu,“ myslí si Ježek.

„Ta loď sama nejede úplně ideálně, je potřeba využít divokých proudů. Pro Vítka bude hovořit i to, že k tomu chce přistupovat hlavou a chce o tom přemýšlet,“ popisuje Stanislav Ježek silné stránky kajakáře Víta Přindiše, který chce v příští sezoně útočit v kajak crossu na jedno ze tří volných míst na olympijských hrách v Paříži.