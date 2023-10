Česká dominance ve Světovém poháru je velký unikát, říká kajakář a trojnásobný vítěz soutěže Vít Přindiš

Za posledních šest let vyhráli Světový pohár ve vodním slalomu vždy čeští kajakáři. Letos prventství získal Vít Přindiš, když v sobotním závodě v Paříži obsadil druhé místo. Navázal tak na triumfy z let 2017 a 2021. „Jsem za to strašně rád. Sezóna byla tak trošku nahoru dolů. Ve světovém poháru se mi dařilo, ale ta mistrovství, na která jsem nejvíc cílil, mi nějak nevyšla,“ hodnotil Přindiš v rozhovoru s Radiožurnálem Sport. Paříž 16:37 7. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Přindiš potřetí ovládl hodnocení Světový pohár ve vodním slalomu | Zdroj: Profimedia

Vít Přindiš, celkový vítěz Světového poháru. Přestože už to slyšíte potřetí v kariéře, jak to zní?

Zní to skvěle. Do cíle za mnou přišel Peter Kauzer (dvojnásobný mistr světa a trojnásobný vítěz Světového poháru, pozn. red.) a říká „Welcome to the club“ (Vítej do klubu). Takto mě přivítal v exkluzivním klubu trojnásobných vítězů světového poháru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vít Přindiš potřetí ovládl hodnocení Světového poháru ve vodním slalomu

Jsem za to strašně rád. Sezóna byla tak trošku nahoru dolů. Ve světovém poháru se mi dařilo. Mám čtyři medaile z pěti závodů, což je úplná pecka. Na druhou stranu ta mistrovství, na která jsem nejvíc cílil, mi nějak nevyšla. Zatím nevím z jakého důvodu, něco tam nesedlo.

Těší mě, že i přesto, že jsem z Londýna odjížděl zklamaný, jsem to dokázal hodit za hlavu, připravit se a prodal jsem tu formu, kterou jsem celý rok měl, a že jsem si pro to vítězství došel. Je to velká satisfakce.

Právě na mistrovství světa v Londýně jste přišel o naději na to, abyste v kajaku seděl na olympijských hrách na trati v Paříži příští rok. Berete sobotní vítězství jako takovou náplast?

Ne, já to beru prostě tak, že jsem jezdil skvěle. Na všech letošních závodech Světového poháru jsem podával stabilní vysoké výkony. I na nové trati, kde jsme nikdy nezávodili, jsem získal medaili.

Být za Jessicou není prohra, ale čest, raduje se ze stříbrné medaile Satková. Kanál v Paříži si oblíbila Číst článek

Vím, že ve slalomu se tady v Paříži příště nepředstavím, nicméně pořád mám otevřenou cestu v kayakkrosu. Získat účastnické místo nebo případně se nějakým způsobem pokusit probojovat v této disciplíně na olympiádu bude velký cíl přípravy.

Tři světové poháry byly ještě na jaře, poté jeden před Mistrovství světa a další teď až v říjnu. Prozraďte mi, jaký je recept na to, abyste si držel takto dlouho stabilní formu, která vám přinesla vítězství ve Světovém poháru?

Tím, že to je na různých vodách v různém čase po celý rok, tak to chce být hlavně dobře psychicky nastavený. My dost často závody ze Světového poháru a jedeme před těmi vrcholy.

Přindiš dojel v závěrečném závodě v Paříži na druhém místě a ovládl celkové hodnocení Světového poháru Číst článek

Tento závod byl hodně specifický tím, že byl až po mistrovství, takže hodně lidí už jelo tak trošku s volnou hlavou. Už jim vlastně o nic nešlo. Já jsem se pořád snažil zabodovat hlavně o tohle.

A ten recept? Já si myslím, že to máme dlouhodobě v sobě. Jsme techničtí jezdci, dokážeme dlouhodobě podávat vysoké výkony na všech tratích skoro za všech podmínek. Za šest let nevyhrál Světový pohár nikdo jiný, než Češi.

Podle mě je to neskutečná známka kvality českého kajaku a není to jen o tom, že by se nám zadařilo jeden rok. Takto dlouho dominovat ve vyrovnané světové soutěži, kde není prostor pro žádnou chybu, si myslím, že je opravdu obrovský unikát.