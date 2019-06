Čeští kajakáři nedali soupeřům na mistrovství Evropy v týmové soutěži šanci. Titul ale neslavili

Čeští kajakáři vládnou týmovým závodům. Trio Jiří Prskavec, Vavřinec Hradilek a Vít Přindiš to potvrdilo i na probíhajícím mistrovství Evropy ve francouzském Pau. Z posledních sedmi šampionátů, ať už evropských nebo světových, jen jednou čeští kajakáři nevybojovali zlato. Vítězství pro Prskavce, Hradilka a Přindiše není samozřejmostí, přesto slavit nechtěli. Pau (Francie) 8:34 1. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští kajakáři vládnou týmovým závodům. Trio Jiří Prskavec, Vavřinec Hradilek a Vít Přindiš to potvrdilo i na probíhajícím mistrovství Evropy ve francouzském Pau | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Vítek má prý nějakou Plzeň, ale asi ne pro všechny. Já jsem si už jedno pivo – úplně malinký – dal a tak si asi dáme. Ale myslím si, že jsme všichni tak hotoví, že úplně velká oslava asi nebude. Až v neděli,“ naplánoval ve vysílání Radiožurnálu kajakář Vavřinec Hradilek.

Týmový závod na mistrovství Evropy vyhráli čeští reprezentanti čtvrtý rok po sobě. Stejně jako v letech 2013 a 2016 to bylo ve složení Prskavec, Přindiš a Hradilek.

„Tohle se nikdy neomrzí. To je tak skvělý pocit jít na stupně zvlášť, když se to vyhraje o takový kotel – čtyři vteřiny v kajacích je docela hodně a za námi byli naskládaní v setinkách. Takže si myslím, že jsme jim ukázali záda, a je super, že takhle vyšel první závod sezony,“ těšilo Víta Přindiše, podle kterého čeští kajakáři v týmových závodech bojují spíš s očekáváními a tlakem než s ostatními týmy.

„Tak nějak všichni čekají, že nějakou medaili přivezeme. Loni na mistrovství světa, když jsme byli bronzoví a neobhájili jsme to zlato a nenavázali jsme na tu zlatou linii, tak všichni byli takoví jako: ‚Jo, kluci, dobrý, máte medaili,‘ ale bylo trošku cítit zklamání. Také jsme samozřejmě byli zklamaní. Dřív by se ta medaile hodně dobře hodnotila, ale teď jsou očekávání jinde. Takže i pro nás samotné je dobré, že to i pod tlakem dokážeme ustát, sjet,“ přiznal Vít Přindiš.

Stejně jako Prskavce a Hradilka ho ještě na mistrovství Evropy čeká nedělní semifinále a pak možná i finále individuálního závodu.