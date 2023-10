Zrušme Taxis, vyzývá majitelka koní. K Velké pardubické patří a není nebezpečný, říká žokej Váňa

Obávaný Taxisův příkop přinesl na Velké pardubické další tragické skóre. Jeden kůň skok nepřežil, žokej jiného musel být oživován a téměř polovina startujících tam spadla. Osminásobný vítěz závodu Josef Váňa tvrdí, že Taxis nemůže být jednodušší. „Sešla se najednou spousta náhod, které se normálně nestávají," míní. S tím nesouhlasí koordinátorka iniciativy Kůň není stroj. „V minulosti tato překážka zabila mnoho koní,“ argumentuje Lucie Votýpková. Pardubice 18:09 10. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při velké pardubické letos znovu zemřel kůň (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Váňa připomíná, že Taxisův příkop skákal zhruba 30krát a spadl jen jednou. Bylo to podle něj kvůli stejné chybě, jaká se stala v neděli při Velké pardubické.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Měl by se obávaný Taxis znovu upravit? Debatují žokej Josef Váňa a majitelka koní Lucie Votýpková

„Že se nějaký koník lekl asi stínu od Taxisu, který tam vrhá sluníčko, udělal kličku doleva a prakticky shodil celé pole. U ostatních startů všichni Taxis přeskočili bez nejmenšího problému. Měl jsem koně vždycky připravené tak, aby příkop přeskočili. A bylo to i v době, když byl Taxis opravdu těžký skok,“ konstatuje.

Votýpková zdůrazňuje, že podle dostupných statistik nepřežil skok na Taxisově příkopu už 26. kůň a za posledních deset let měla Velká pardubická pět úmrtí, z toho čtyři právě na této legendární překážce.

„Čistě statisticky to stále je překážka, která připravuje největší množství koní o život. A je to nejtěžší překážka, se kterou mají koně největší problém – může de facto za 80 procent těchto smutných událostí,“ zdůrazňuje koordinátorka iniciativy Kůň není stroj.

Připomíná, že záměrem iniciativy není zrušit dostihy a Velkou pardubickou, ale Taxisův příkop. „Dostihový svět neskončí kvůli tomu, že se zruší jedna překážka,“ říká.

Váňa má jiný názor. Podle něj Taxis k závodu patří.

133. Velká pardubická pohledem ze sedla. Strážníci našeho jízdního oddílu dohlédli na dění na trati i na pohodu diváků. #našekonějsoukouzelný #velkapadrubicka #pardubice #dostihy pic.twitter.com/odzivReRLx — Městská policie Pardubice (@MpPardubice) October 10, 2023

„Velká (pardubická) má více než 130 let. Každý rok se tam přijede podívat na 10 000 lidí. Milion lidí sedí u televizních obrazovek a těší se na tento závod. To, že tam přijde kůň o život, nás všechny hrozně mrzí, ale my koně připravujeme tak, aby se jim tam nic nestalo. Bohužel to, co se stalo v neděli, se může stát na kterékoli jiné překážce na kterémkoli koni na závodišti po celém světě,“ vysvětluje.

Úpravy Taxisu nestačí

„Taxisův příkop se tak zlehčil, že by se tam nemělo nic stát. Ztratil jsem spoustu dobrých kamarádů kvůli tomu, že jsem se začal zajímat o to, aby se Velká pardubická zlehčila, aby to pro koně bylo korektní, bezpečné – a samozřejmě také pro jezdce,“ připomíná osminásobný vítěz Velké pardubické, když předloni jako šéf komise překážkových koní obhajoval úpravu Taxisova příkopu.

Skok přes taxis na Velké pardubické nepřežil další kůň. Nepomohla ani nedávná úprava překážky Číst článek

Podle Votýpkové ale i poslední dostih potvrdil, že jakékoli úpravy Taxisu nestačí.

„Úprav už proběhlo několik, ale nikdy to nefungovalo. Když zasadíte tak náročnou překážku – kde máte poměrně vysoký skok do výšky, za který nevidíte, a za ním leží obrovský příkop – do kontextu dostihu, kde se jede velmi rychle a často i v hloučku, tam zkrátka za chybu jednoho mohou zaplatit úplně všichni,“ připomíná.

Váňa opakuje, že souhra nešťastných náhod s tragickým koncem se může stát skoro na jakékoliv překážce. Před Taxisem jsou podle něj ještě dvě překážky, které jsou prakticky přípravou na nejtěžší překážku.

„To, co se stalo v neděli, se stalo před plotem. Mohlo se to stát před kterýmkoliv plotem i před posledním skokem,“ zdůrazňuje.

Poslechněte si celou debatu ze záznamu. Moderuje Karolína Koubová.