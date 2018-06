Pro další vývoj to vůbec nic neznamená, říká kajakář Prskavec po vyhrané kvalifikaci

„Potěší to. Tak nějak jsem si ověřil, že forma, která byla na nominacích, tam je furt, takže je to taková jistota, že jsem dobře připraven. Ale pro další vývoj to vůbec nic neznamená, to je jasné,“ říká Jiří Prskavec.

Mistrovství Evropy vodních slalomářů je po 20 letech v Praze. Celý víkend budou bojovat o medaile i Češi

Ano, za vítěznou kvalifikaci opravdu žádný bonus není, Jiří Prskavec bude muset stejně jako každý jiný zvládnout dopolední semifinále a pak mít ve finále co možná nejrychlejší výsledný čas.

Ale aspoň mohl nabrat ony dobré pocity a sebevědomí, to úřadující mistr světa Ondřej Tunka tak spokojený být nemohl, vypadnutí odvracel až ve druhé kvalifikační jízdě.

„Určitě jsem byl trochu nervózní a asi to na té jízdě bylo vidět,“ připouští Tunka.

Nakolik nervózní budou čeští mistři světa i další domácí závodníci v semifinále a finále evropského šampionátu a jestli budou ve Vltavě tak úspěšní jako obvykle, se dozvíte v sobotu dopoledne. Semifinálový program je na programu od 9.20.