Pro mě je start na domácí půdě vždycky nádherný, říká o pražském mistrovství Evropy v roce 2020 Krpálek

„Z toho máme obrovskou radost, že mistrovství Evropy bude v Praze. Bude to v olympijském roce, bude to poslední nominační turnaj před olympiádou, bude to velký turnaj. Jsem hrozně rád, že to bude tady v Praze. Pro mě byl start na domácí půdě vždycky něco nádherného,“ říká čerstvý mistr Evropy ve váhové kategorii nad 100 kg judista Lukáš Krpálek.

„Letos jsem startoval na Evropském poháru tady v Praze, a když člověk nastupuje před tou plnou halou, která ho žene dopředu, tak to je něco nádherného,“ vzpomíná Krpálek na březnový turnaj,

Ten před domácím publikem vyhrál. V roce 2020 budou mít fanoušci juda v Čechách další možnost vidět olympijského šampiona z Ria na vlastní oči.

„Určitě je to významný argument mít olympijského vítěze. Je to jeden z důležitých argumentů,“ přiznává předseda Českého svazu juda Jiří Dolejš, že Krpálkovy úspěchy kandidatuře hodně pomohly.

Praha naposledy hostila mistrovství Evropy v roce 1991. Šampionát tehdy startoval den poté, co Krpálek slavil svůj první půlrok na světě.

„Výzva to bude nejenom pro mě, ale i pro všechny české judisty, aby se na to maximálně připravili a aby se prali o co nejlepší umístění,“ uvědomuje si nejlepší český judista.

Pro něj a další české reprezentanty bude mistrovství Evropy v Praze v roce 2020 také generálkou před olympijskými hrami v Tokiu.

„Olympiáda v Tokiu, kde vlastně judo vzniklo, to bude něco nádherného. Já se hrozně moc těším,“ dodává judista.

Toho tedy čekají v roce 2020 dvě velké akce. Mistrovství Evropy v Praze a olympijské hry v kolébce juda, Tokiu.