Proč nám cpou potrubí, divily se beachvolejbalistky trofeji. Dva páry slaví v Ostravě životní výsledek

Hned dva české beachvolejbalové páry mluvily po turnaji Světové série v Ostravě o životním úspěchu. Ženská dvojice Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou si došla až pro zlaté medaile. Mužské duo Ondřej Perušič David Schweiner nakonec zůstalo těsně za stupni vítězů, nadšené ale bylo podobně. Ostrava 21:31 24. června 2018

Zatímco fanoušci na tribunách po zlatém mečbolu Barbory Hermannové s Markétou Nausch Slukovou bouřili, vítězky turnaje Světové série v beachvolejbalu spíš nevěřícně koukaly okolo sebe.

„Já tomu ještě zatím nevěřím. Je to fantazie, je to naše druhá zlatá medaile, ale tahle je výš, než ta z Turecka. Je doma, před tak krásnou kulisou, je to pro nás splněný sen,“ těžko hledala slova Markéta Nausch Sluková.

„Zatímco Maki mluvila, já jsem zadržovala slzy. Je to velice emotivní moment. Jak tam na hřišti, tak teď to bude ještě tak dva dny proudit,“ rozplývala se Barbora Hermannová.

Ve třetím setu finále proti Kanaďankám český pár nevyužil tři mečboly a soupeřky se dostaly na rozdíl jediného bodu. Tomu ale zamezila přesným technickým úderem Hermannová.

Jen pár sekund po mečbolu dostal vítězný pár do rukou speciální trofej z trubek, která odkazovala na místo, které turnaj hostilo - Dolní oblast Vítkovic.

„Byla jsem hrozně v šoku, proč nám cpe nějaké kovové potrubí do ruky? Až pak mi došlo, že je to pan volejbalový prezident a bude to naše cena. Je to super, hrozně se to sem hodí. Nevím, odkud to uřízli a kde to bude chybět,“ smály se české beachvolejbalistky.

Dva české páry, žádní Brazilci

Zatímco od ženského týmu se úspěch v Ostravě očekával, mužská dvojice Ondřej Perušič David Schweiner svým čtvrtým místem překvapila. Po postupu do semifinále říkal Perušič, že i neoblíbená bramborová medaile by byla velký úspěch.

Po dramatickém boji o bronz, ve kterém Češi podlehli v tie-breaku Rusům 24:26 už mluvil trochu jinak: „Čtvrté místo je pořád výborné, ale bezprostředně po zápase to strašně mrzí. Měli jsme tam mečboly a těsné auty… Převládá zklamání, ale odstupem to hodnotíme jako velký úspěch,“ přemýšlel Perušič.

I mužský pár navíc přispěl k tomu, že platilo následující: Česká republika měla ve finálovém dni v Ostravě dva zástupce, zatímco třeba Brazílie žádného.

„Zní to suprově. Brazílie je velmoc, ale jsme schopní konkurovat světovým týmům. Hodně pomohla atmosféra, v našem případě dělala hodně,“ chválil diváky český hráč.

Přes chladné a deštivé počasí totiž byly provizorní tribuny ve Vítkovicích zaplněny fanoušky. Podle organizátorů přišlo na turnaj přes dvacet tisíc lidí. Pokud se čtyřhvězdičkový podnik vrátí na stejné místo i za rok, pokusí se prý vystavět větší tribuny.