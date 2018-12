Bez frází i bez šatů. Fotografka líčí příběhy sportovců netradiční formou

„Bereme vás za kulisy stadionů. Za hradbu naučených odpovědí na opakující se otázky. Do světa, kam mohou vstoupit jen vyvolení. Vyprávějí vám ti, kteří mají o čem vyprávět. Ti, kteří zvládli něco, co nikdo další. Ukazují vám svůj život vlastníma očima,“ stojí na webu projektu Bez frází.

Projekt zachycuje příběhy sportovců a doplňuje je o originální fotografie. „Nejtěžší to bylo asi se mnou, abych to všechno vymyslela. Jinak ti sportovci jsou úžasní,“ říká pro Radiožurnál Jana Mensatorová, která fotografovala projekt Bez frází.

Jeden z příběhů se týká tenisty Daniela Vrby, který prodělal leukémii: „Najednou jsem nemohl ani vstát z postele, protože jsem byl nacpaný kortikoidy, z celého těla mi trčely hadičky,“ líčí Vrba pro web projektu. Z nemoci se ale vyléčil a dokonce se vrátil i k tenisu. V současné době se nachází na 1498. místě žebříčku ATP. Jeho příběh zachytila fotografka Mensatorová pomocí fotografie, kde má na sobě hadičky stejně, jako v době jeho nemoci.

„Ty hadičky byly základ fotky. Měla tam být buď jedovatá tekutina, nebo něco, co to bude symbolizovat. Ta raketa je důležitá. Celou dobu v nemocnici měl jednu raketu sebou a říkal, že se k tenisu vrátí,“ popisuje Mensatorová.

Na fotografiích se objevuje také handikepovaný plavec Jan Povýšil, jak sedí na dně vypuštěného bazénu. „Ten nápad s vypuštěným bazénem byl takový od začátku. Původně jsme zvažovali barrandovský bazén, ale ten je hrozně zarostlý. Pointa měla být především to, že když člověk skočí do vypuštěného bazénu, tak se mu něco stane. To souvisí i s jeho příběhem. V patnácti letech sjel na kole do bazénu, poranil si páteř a od té doby je vozíku. Do té doby přitom hrál pozemní hokej, plavec se z něj stal až po zranění,“ líčí Mensatorová.

Ta z fotografií projektu Bez frází udělala i kalendář. Na jeho fotkách se objevuje ještě např. hokejista Ondřej Kratina nebo basketbalistka Kateřina Elhotová zalitá v betonu. „Jde už jen o to, jak si to kdo přebere. Někoho zaujme ten příběh, půjde se podívat na tu fotku. Anebo naopak, zaujme ho fotka a přečte si ten příběh,“ popisuje Mensatorová cesty, jak pochopit příběh sportovce z jedné fotky.