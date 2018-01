Prokop i Macík si krátce před cílem Rallye Dakar polepšili

Automobilový jezdec Martin Prokop se v předposlední etapě Rallye Dakar posunul na sedmé místo průběžného pořadí. Svou pozici si krátce před cílem soutěže vylepšil i Martin Macík, který je mezi kamiony šestý. O nejlepší český výsledek se ve 13. etapě postaral v kategorii kamionů třetím místem Martin Kolomý. Córdoba/Argentina 8:00 20. 1. 2018 (Aktualizováno: 9:07 20. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Prokop u svého Fordu | Foto: Jan Říha

O nejlepší český výsledek se ve 13. etapě postaral v kategorii kamionů třetím místem Martin Kolomý. Poprvé v průběhu jubilejního 40. ročníku se do elitní desítky probojoval Josef Macháček na čtyřkolce, který byl na trase mezi San Juanem a Córdobou sedmý.

Prokop v páteční etapě obsadil 11. místo, na nejrychlejšího Násira Attíju z Kataru ztratil 37 minut. V celkovém hodnocení si polepšil o jednu pozici, neboť dosud čtvrtý Nizozemec Bernhard ten Brinke musel odstoupit. V čele je i nadále pětapadesátiletý Carlos Sainz ze Španělska.

„V první ranní části etapy jsme dostali pěkně zabrat. Mělo to asi 120 kilometrů a jeli jsme to necelé tři hodiny. Byla to hrozná rozbíječka a nevím, co je napadlo takhle před koncem všechny vytrápit. My jsme kvůli autu, které jsem dojel, zapadli ve feš feši," uvedl Prokop.

Se spolujezdcem Janem Tománkem se jim dlouho nedařilo auto vykopat. Druhá část etapy byla hodně rychlá a pro pilota týmu MP Sports i známá z Argentinské rallye

Mezi kamiony vybojoval čtvrté umístění na stupních vítězů Kolomý, jehož porazila jen dvojice ruských jezdců Eduard Nikolajev a Ajrat Mardějev. Pilota Buggyry dělilo od vítězství 6:06 minuty. Macík byl s odstupem 52 minut sedmý, v průběžném pořadí se posunul díky odstoupení Federica Villagry. Argentince, který před etapou ztrácel jen jednu sekundu na prvního Nikolajeva, zastavily technické problémy.

Daleko k ideálu měla etapa i pro Macíka. Nejprve jej přibrzdil defekt, poté na liazu týmu Big Shock Racing prasklo přední sklo a druhou část etapy museli jet bez něj.

„Nasadili jsme lyžařské brýle a pokračovali v krasojízdě. Celou etapu jsme letěli bez předního okna jen v brejlích, já navíc ve dvojích, protože mám ještě dioptrické. Posledních 150 km také ve tmě a prachu od kamionů před námi, které nás nechtěly pustit před sebe," popisoval Macík drsné podmínky.

„Začala nám být zima, chroustali jsme různé breberky, které nám nalítaly do pusy. Ale zajezdili jsme si pěkně a výsledek v cíli nakonec nebyl vůbec špatný," dodal.

Nejlepším českých motorkářem byl 31. Jan Brabec, kterému v průběžném pořadí patří 39. místo. Ve čtyřkolkách se připomněl šedesátiletý matador a pětinásobný vítěz této kategorie Macháček, jenž byl sedmý. Celkově mu patří 12. pozice.

Rallye Dakar:

13. etapa: San Juan - Córdoba (motocykly 907 km/424 km rychlostní zkouška, automobily a kamiony 929 km/369 km):

Automobily: 1. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 5:02:22, 2. Alvarez, Howie (Arg., JAR/Toyota) -11:16, 3. De Villiers, Von Zitzewitz (JAR, Něm./Toyota) -13:06, ...11. Prokop, Tománek -37:06, 19. Ouředníček, Křípal (všichni ČR/Ford) - 1:01:09.

Průběžné pořadí: 1. Sainz, Cruz (Šp./Peugeot) 47:46:30, 2. Attíja, Baumel -46:18, 3. De Villiers, Von Zitzewitz -1:20:00, ...7. Prokop, Tománek -7:21:55, 30. Ouředníček, Křípal -53:38:31.

Motocykly: 1. Price (Austr./KTM) 4:48:33, 2. Benavides (Arg./Honda) -2:03, 3. Meo (Fr./KTM) -2:44, ...31. J. Brabec (ČR/Husqvarna) -1:00:54, 41. Pabiška (ČR/KTM) -1:14:06, 51. Vlček (ČR/Husqvarna) -1:53:41, 79. Veselý (ČR/KTM) -3:13:45.

Průběžné pořadí: 1. Walkner (Rak./KTM) 41:33:42, 2. Benavides -22:31, 3. Price 27:45, ...39. J. Brabec -12:27:04, 42. Pabiška -13:11:28, 47. Vlček -16:57:37, 72. Veselý -36:09:45.

Čtyřkolky: 1. Gonzalez (Arg./Yamaha) 5:55:16, 2. Sanabria (Par./Yamaha) -3:18, 3. Casale (Chile/Yamaha) -4:03, ...7. Macháček -14:51, 13. Tůma -48:41, 23. Roučková (všichni ČR/Yamaha) -2:13:22,.

Průběžné pořadí: 1. Casale 52:03:39, 2. Cavigliasso (Arg./Yamaha) -1:37:16, 3. Gonzalez -2:05:12, ...12. Macháček -10:46:10, 15. Tůma -13:42:43, 24. Roučková -47:07:03.

Kamiony: 1. Nikolajev 5:59:02, 2. Mardějev (oba Rus./Kamaz) -50, 3. Kolomý (ČR/Tatra) -6:06, ...7. Macík (ČR/Liaz) -52:30.

Průběžné pořadí: 1. Nikolajev 53:13:33, 2. Vjazovič (Běl./Maz) -3:53:59, 3. Mardějev -5:21:05, ...6. Macík -8:02:51, 7. Kolomý -9:01:18, 9. Šoltys (ČR/Tatra) -21:44:54.