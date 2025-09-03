Jedenáctá etapa Vuelty bez vítěze. Pořadatelé závodu ji anulovali kvůli propalestinským demonstrantům

Středeční 11. etapa cyklistické Vuelty byla kvůli propalestinským demonstrantům v cíli v Bilbau zastavena tři kilometry před páskou bez vyhlášení vítěze. Dán Jonas Vingegaard by měl i tak zvýšit svůj náskok v čele průběžného pořadí, oficiální výsledky ale ještě vydány nebyly.

Organizátoři rozhodli o neutralizaci etapy kvůli bezpečnosti jezdců poté, co cílový prostor v baskické metropoli zaplnily stovky demonstrantů s palestinskými vlajkami

Organizátoři rozhodli o neutralizaci etapy kvůli bezpečnosti jezdců poté, co cílový prostor v baskické metropoli zaplnily stovky demonstrantů s palestinskými vlajkami. Lidé se tlačili k bariérám a někteří pronikli až na silnici.

Zhruba 20 kilometrů před cílem tak pořadatelé vydali prohlášení, že etapa skončí o tři kilometry dříve, kde se také budou počítat body do celkového pořadí.

V původně 157,4 km dlouhé etapě se startem a cílem v Bilbau čekalo na jezdce sedm horských prémií 2. a 3. kategorie.

Do předčasného konce etapy bojovali v čele hlavní favorité na celkové prvenství a virtuálním cílem projeli společně Vingegaard s Britem Tomem Pidcockem s několikasekundovým náskokem před svými rivaly.

„Je to ostuda. Už při prvním průjezdu cílem jsme viděli, co se tam děje. Ale policie odvedla dobrou práci,“ řekl v televizním rozhovoru Vingegaard.

„Můj syn má dnes narozeniny, chtěl jsem vyhrát pro něj. Jsem kvůli tomu docela zklamaný,“ dodal.

Středeční incident nebyl na letošní Vueltě první. Demonstranti se soustředí především na tým Israel-Premier Tech s českým cyklistou Janem Hirtem, jemuž se pokoušeli minulý týden zablokovat cestu v časovce družstev. V úterý zase způsobili chaos, kvůli němuž jeden z cyklistů upadl.

