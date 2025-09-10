‚Nejvýraznější ohrožení profesionální cyklistiky.‘ Ježek vidí v protestujících velké riziko do budoucna
Vuelta má za sebou 16. etap, ale fanoušci i závodníci jsou v rozpacích. Etapový závod napříč Španělskem totiž prakticky v každé etapě narušují všudypřítomní propalestinští demonstranti, kteří už v pelotonu zavinili i několik pádů. „Závodníkům to na Vueltě vůbec nezávidím a organizátorům mohu jen držet palce,“ komentuje dění ve Španělsku bývalý profesionální cyklista a expert Radiožurnálu Sport Jiří Ježek.
Zažil jste někdy během aktivní kariéry nebo i po ní, aby protestující takovým způsobem narušovali cyklistický závod?
Mně osobně se nic podobného během kariéry nestalo. Samozřejmě že občas došlo k zastavení nebo přerušení závodu z důvodu rizika ohledně počasí nebo špatného stavu silnice. Podobné politické protesty jsem ale nezažil. Pro závodníky i organizátory je taková situace velmi nepříjemná.
Hirtův tým na Vueltě odstranil z dresů název ‚Israel‘. Bojí se o bezpečnost svých jezdců
Číst článek
Čím si vysvětlujete, že protestující mají takovou převahu nad organizátory a policií, že se kvůli nim musí zkracovat jednotlivé etapy?
Silniční cyklistika má kouzlo v tom, že fanoušci mají přístup na trasu závodu prakticky po celé délce etapy. Zároveň je v tom ale obrovské bezpečnostní riziko. Organizátor, i s nasazením obrovského množství policistů, vojáků, logicky nemůže garantovat absolutní bezpečnost na trati, která má třeba 200 kilometrů. Současná krize na Vueltě je podle mě nejvýraznějším ohrožením celého fungování profesionální silniční cyklistiky, protože vytváří nebezpečný precedent pro jakýkoliv další protest nebo útok. Považuji to za obrovský problém do budoucna.
Myslíte, že by se něco podobného mohlo stát i na Tour de France?
Pokud jsou protestující takto úspěšní na Vueltě, nebude problém pro kohokoliv jiného, kdo se nechá tímto způsobem inspirovat, podobně narušit průběh Tour de France nebo jiného závodu. Zabezpečení na Vueltě nebo Tour de France organizuje stejná společnost.
Jaké to je pro jezdce, kteří kromě soustředění na svůj výkon a závod samotný musí navíc obávat, jestli jim někdo nevběhne s vlajkou doslova pod kola?
Je to strašně nepříjemné. Kromě zvýšené nervozity, která už sama o sobě v moderní cyklistice je bohužel každodenní součástí pohybu v pelotonu, se negativní atmosféra propíše do náročnosti závodu. Je to logické, pohybujete se pět hodin padesátikilometrovou rychlostí po úzkých a klikatých cestách ve skupině 150 cyklistů a k tomu všemu musíte řešit, co všechno můžete očekávat od diváků podél silnice. Já to tedy závodníkům na Vueltě rozhodně nezávidím.
Myslíte, že letošní ročník Vuelty skončí předčasně, anebo peloton dokončí všech 21 etap?
Šéf organizačního týmu Vuelty Javiér Guillén zatím nepřipouští, že by se na programu závodu včetně poslední etapy v Madridu cokoliv měnilo. Já jim mohu maximálně držet palce.