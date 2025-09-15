Propalestinští demonstranti hrozí, že Vuelta byla jen začátek. ‚Chystají se i na Tour de France,‘ říká novinář
Celkové pořadí cyklistické Vuelty ovládl poprvé v kariéře Dán Jonas Vingegaard. Závěr závodu v Madridu ale překazily propalestinské demonstrace a poslední etapa tak zůstala bez vítěze. Pořadatelé ji předčasně ukončili poté, co demonstranti vtrhli na trať. Dán se tak dočkal jen improvizovaného vyhlášení vítězů. Odehrálo se na parkovišti před hotelem, kde bydlel jeho tým Visma-Lease a Bike. O podrobnostech mluvil Tomáš Macek z Mladé fronty DNES.
Co se při závěrečné 21. etapě stalo? Neměli pořadatelé jinou možnost než to celé zrušit?
Myslím, že neměli, protože oni pořádali policejní manévry a bylo tam přes dva tisíce policistů a příslušníků civilní gardy. Bylo to nejvíce od summitu NATO v Madridu v roce 2022, přesto nebyli schopni ubránit celou trať. Demonstranti prorazili bariéry, vběhli dovnitř, házeli lahve po policii a nastal tam šílený chaos. Nebylo tedy možné pokračovat.
Ovlivnilo zkracování tras nějak sportovní výsledky?
Tuhle otázku už dostal Jonas Vingegaard po sobotní etapě, tedy po poslední dokončené a jedné ze dvou nejtěžších. Řekl, že v jeho případě to bylo padesát na padesát. Zkrácení časovky ve Valladolidu mu prý pomohlo, ale kratší trasa v Bilbau ho znevýhodnila, jelikož byl v úniku. Mohl zde najet tedy více času. Myslí si, že by to ale nakonec dopadlo stejně.
Z vítězství se tedy ale může právoplatně radovat, i když ocenění bylo předáno improvizovaně na parkovišti?
Může. Byl tam nejsilnější a vyhrál svoji třetí Grand Tour. Zůstane tam ale stín z toho nedůstojného závěru. Závěrečné vyhlášení si navíc domlouvali sami jezdci.
Problémy už v páté etapě
Kdy vlastně začaly problémy s protiizraelskými demonstranty na Vueltě?
Problémy začaly hned v páté etapě, tedy už ve Španělsku (první etapy se jely v Itálii a Francii – pozn. red.). V týmové časovce vběhli demonstranti proti týmu Israel-Premier Tech a snažili se jezdce zastavit. Od té doby se to jen stupňovalo. Bylo extrémně obtížné projet Baskickem, kde těch demonstrací bylo opravdu hodně. Táhlo se to ale etapu od etapy celým Španělskem.
O kolika demonstrujících se bavíme? Kolik jich stačí k tomu, aby narušili závod?
Stačí jich zhruba tisíc. Například v etapě v Galicii vběhlo tři kilometry před cílem na trať tisíc protestantů a policisté je nedokázali vytlačit. V Madridu jich už bylo mnohem více. Dokonce se hovořilo o tom, že jich kolem cest bylo až sto tisíc. Těch, kteří ale vběhli na trať, bylo opět méně, zhruba tři tisíce.
Co obnáší zajistit tratě u takového závodu, tedy Vuelty? Jak to vypadá?
Ono je to vlastně nemožné. Samozřejmě můžete trochu ochránit okolí startu a okolí cíle, ale nemůžete rozestavět policisty na 170 kilometrů dlouhou etapu. Je to pro cyklisty trochu ruská ruleta, nikdy neví, kdy jim tam kdo vběhne.
Varování pro další závody
Ty skupiny demonstrantů jsou ale velmi dobře organizované. Komunikují spolu na sociálních sítích a říkají si čas a místo, kde se do závodu zapojí. Dokonce to organizoval jeden z bývalých sponzorů baskické teroristické organizace ETA. Vždycky jsou tedy o krok napřed.
Může to ovlivnit i další cyklistické závody? Nebo je to problém jen Španělska?
Mám obavu, že může. Oni sami teď varovali, že toto je jen začátek. Zjistili, že jsou vidět, a když do toho přidají trochu násilí a dostanou se na trať, tak je to ještě efektivnější, než když jen mávají vlajkou.
Varují, že budou na dalších cyklistických závodech, na fotbalech, olympiádách, tedy prostě všude. Už teď ohlásili, že příští Tour de France, která startuje z Barcelony, tím bude také ovlivněná.