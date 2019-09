Prskavec, Hradilek, Přindiš, Tunka. Pro kanoisty začíná na mistrovství světa v Seu boj o olympiádu

Zase nastává ta krutá chvíle zvlášť pro české kajakáře. Čtyři z nich vědí, jaké to je vyhrát velký mezinárodní závod. Jiří Prskavec, Vavřinec Hradilek a Ondřej Tunka jsou mistry světa, Vít Přindiš evropským šampionem.

Na olympijských hrách v Tokiu ale bude moct závodit jen jeden z nich a šampionát ve Španělsku je prvním z nominačních závodů do českého olympijského týmu. „Samozřejmě někde v hlavě mám, že to je první ze závodů v boji o Tokio, nicméně se snažím na to nemyslet,“ řekl Radiožurnálu Vít Přindiš, vedle kterého startují na mistrovství světa ještě Hradilek a Prskavec.

Jednak bude důležité, v jakém pořadí se Češi seřadí za sebou, jednak můžou ještě získat bonusové body za umístění do celkového 10. místa. „Pokud tady někdo dokáže zvítězit a ostatní nedosáhnou na žádné plusové body, tak věřím, že to může být rozhodující,“ myslí si Jiří Prskavec.

Vít Přindiš dodává: „Bude samozřejmě důležité tady zajet dobře, ale rozhodně nebude konečná, když se to nepovede.“

Na jaře bude souboj o Tokio pokračovat na českých nominačních závodech a na mistrovství Evropy, a tak se tím teď vodní slalomáři nechtějí rozptylovat, přepočítávat body a tak dále, aby jejich bitva nedopadla černě pro všechny.

„První krok, který je pro nás všechny tři stejný, je vůbec to místo vybojovat, abychom se měli vůbec o co prát, aby někdo z nás do Tokia příští rok mohl jet,“ usmívá se Vít Přindiš.

Tohle by totiž pro české kajakáře neměl být problém. Jedno olympijské místo získá 18 zemí podle celkem jednoduchého klíče. Z každé reprezentace se počítá jen nejlepší kajakář a prvních 18 států má jistou účast na olympiádě.

Totéž platí v kategorii kajakářek, kanoisté a kanoistky budou soutěžit o 11 místenek. Kdo neuspěje, má šanci ještě na kontinentálních šampionátech.