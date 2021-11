Prskavec o příchodu Přindiše: Před pěti lety by to nefungovalo. Teď se i na závodech normálně bavíme

Jeden z nejlepších vodních slalomářů Vít Přindiš po osmi letech změnil tréninkovou skupinu. Nově se připravuje pod vedením Jiřího Prskavce staršího spolu s jeho synem Jiřím a Ondřejem Tunkou. Přindiš od toho očekává nové impulsy i výzvy. Jak řekl v rozhovoru Radiožurnálu Jiří Prskavec mladší, spolupráce obou elitních sportovců by mohla fungovat. „Věřím, že budeme obsazovat první dvě místa na mezinárodní scéně,“ říká Prskavec. Praha 13:11 2. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Prskavec | Zdroj: Reuters

Není riskantní přivést si takového konkurenta do vlastní tréninkové skupiny?

Takhle bych to neviděl. Myslím si, že kdo vztah Vítka a mě zná a zná ho dlouhodobě, tak ví, že jsme dobří kamarádi a že každý se snažíme být na vodě co možná nejrychlejší a pak se v cíli rozdají karty. Takže myslím, že tenhle pohled máme oba stejný. Myslím si, že by to nefungovalo před pěti až osmi lety…

Proč?

Myslím si, že jsem byl daleko víc orientovaný na cíl. To je přirozené, že mladší sportovci se vidí někde nahoře a to je žene dopředu. Postupem času jsou pak rozumnější, tím nechci říct, že méně trénují, ale…

Míň sobečtí?

Určitě. To je třeba jeden z faktorů. To jsou ty zkušenosti a i mentální vývoj závodníků, kteří jsou na špici po delší dobu. A myslím, že s Vítkem jsme nikdy neměli konflikt, nechci, aby to tak vyznělo, ale řekněme, že jsme v posledních letech k sobě našli daleko lepší cestu. A i během závodů se normálně bavíme, diskutujeme o tom, jak to pojedeme, čehož jsem dřív nebyl schopen.

Ale stejně. Takhle k vám bude mít Vít Přindiš, který je vicemistrem světa, mistrem Evropy, vítězem Světového poháru, daleko blíž a bude moc daleko víc okukovat vaši techniku, vaše přípravy na velké akce a přece jen by vás mohl ještě víc ohrožovat.

Pořád se mě ptáte na nové výzvy, tak tohle je třeba jedna. Uvidíme, kdo z nás bude nakonec ten lepší. Věřím, že se ještě vzájemně budeme krásně posouvat, že nás to bude hnát dopředu a že daleko častěji budeme první dva na pódiu na mezinárodní scéně.

Máte za sebou týden tréninku, ale už na sobě pociťujete, že je to pro vás další energie pro posun dopředu?

To se uvidí, jak bude skupina fungovat dlouhodobě, protože to nejde hned takhle na startu říct. Navíc nejvíc se ukáže na zahraničních soustředěních, kde lidi tráví víc času spolu.

Ale zároveň jsme teď v pátek jeli posilovnu, kterou on cvičí už dva roky, a říkal, že mu to funguje, tak jsme to byli vyzkoušet a nebylo to špatné. Takže třeba nějakým takovým způsobem i něco z toho, jak on fungoval, pronikne k nám, a on si naopak vezme něco od nás. Takže myslím, že je to určitě zpestření.

Jiří Prskavec se zlatou olympijskou medailí. | Zdroj: Reuters