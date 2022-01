Vodní slalom a Reunion, to není právě tradiční spojení. Ještě před dvěma lety znal kanál na francouzském ostrově nedaleko Madagaskaru málokdo ze světové špičky. Minulou zimu ho ale objevil nejlepší kajakář planety Jiří Prskavec, přilákal další hvězdy a i díky tomu bude Reunion příští týden poprvé hostit velké mezinárodní závody. Saint-Denis 18:17 25. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Prskavec | Zdroj: Reuters

Veronique Lagourgueová si uvědomuje, že vyslovit její jméno není jen tak a podobně nesnadným úkolem asi bylo dostat vodní slalom na Reunionu na současnou úroveň.

Prskavec byl jedním z prvních, kdo sem vyrazil. Proto ho tak milujeme, popisují obyvatelé ostrova Reunion.

Tamní kanoistický svaz vede už 21 let, a tak byla i u budování slalomové dráhy. Ještě před rokem ale nebyly podmínky pro elitní závodníky úplně ideální, takže trenér Jiří Prskavec starší například vzal nářadí, bambus a pomáhal s výrobou improvizovaných slalomových branek.

„Na trati nebylo dostatečné množství slalomových branek pro náš optimální trénink. Za rok to vylepšili, takže není potřeba přidělávat,“ říká Radiožurnálu.

A i v dalších věcech se na Reunionu snaží Prskavcovým vycházet vstříc, protože si váží, že si jejich areál vybral pro své soustředění právě nejlepší slalomář světa.

„S takovým přivítáním jako na Reunionu jsem se ještě asi nikdy nesetkal. Jsou fakt nadšení, že jsme tady,“ popisuje Jiří Prskavec mladší.

„Teď když lidé vidí, že je tady Jiří Prskavec a je tady šťastný, že se po kempu u nás stal olympijským vítězem a teď se sem vrátil, tak si můžou říct, že to byl dobrý nápad. Jsme docela daleko od Evropy a spousta lidí ani nevědělo, jaké tu máme dobré podmínky. On byl jedním z prvních, kdo sem vyrazil – proto ho tak milujeme,“ říká šéfka kanoistiky na Reunionu Veronique Lagourgueová o Jiřím Prskavcovi, který pro tuhle zimu přivábil na ostrov v Indickém oceánu i další přední vodní slalomáře.

Zároveň s otcem místním poradili, jak na organizaci tzv. rankingového závodu, který je v hierarchii Mezinárodní kanoistické federace jen stupeň pod Světovým pohárem.

A teď dočká i milé symbolické odměny. „Právě on bude na našem plakátu k závodu, protože Jiří nám dal naději, že je to možné, že můj sen se může splnit,“ dodává šéfka kanoistiky na Reunionu. Stane se to už příští víkend.