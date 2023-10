Slalomář Prskavec vstoupil do finále v Paříži pátým místem na kánoi, české kajakářky nepostoupily

Jiří Prskavec vstoupil do finále SP ve vodním slalomu pátým místem na kánoi. Od medaile ho v doplňkové kategorii, které se na mezinárodní úrovni věnuje od letoška, dělila zhruba sekunda. Vyhrál Ital Raffaello Ivaldi. Prskavec postoupil do finále jako jediný z českých reprezentantů. V semifinále skončili další kanoisté Lukáš Rohan, jemuž unikl postup o pouhých osm setin sekundy, Václav Chaloupka i kajakářky Antonie Galušková a Amálie Hilgertová. Paříž 13:33 6. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Prskavec | Zdroj: Profimedia

Olympijský šampion a úřadující vicemistr světa na kajaku Prskavec postupem do finále navázal na úspěšné závody z úvodu sezony, kdy v červnu ve své nové kategorii překvapil třetím místem v Augsburgu a pak byl devátý na domácí trati v Praze. V jízdě o medaile oproti semifinále ještě o více než dvě a půl sekundy zrychlil a usadil se v čele. Čas 97,85 byl na hranici jeho možností. „Takhle jsem si před startem říkal, že těch 97 (sekund) je blízko mého limitu a to jsem splnil. Všechno mi vyšlo, i ten přejezd do té poslední protivody jsem klouznul krásně,“ řekl České televizi

Nakonec ho předjeli čtyři závodníci, kteří rovněž předvedli čistou jízdu. „Takhle to je, že když zajedu to nejlepší a kluci to úplně nekazí, tak to může být to páté, šesté místo. To je super,“ pochvaloval si Prskavec, jenž si polepšil na pátou příčku i v konečném hodnocení Světového poháru. To vyhrál v pátek čtvrtý Slovinec Luka Božič. Prskavce v Paříži ještě čeká závod na kajaku, kde bude za rok na této trati obhajovat olympijské zlato.

Stříbrný olympijský medailista a čtvrtý muž nedávného MS Rohan litoval těsného vyřazení v semifinále. „Mrzí mě především jízda, protože tam byly tři velké chyby a to už je na postup moc. Sice teda rozhodly zase setinky a mám docela pech na konec sezony, ale na to se rozhodně nechci vymlouvat a naopak doufám, že budu mít třeba štěstí v nějakých jiných životních činnostech a náplních,“ uvedl v nahrávce pro média Rohan, kterého na MS od medaile dělily tři setiny.

Češky bez úspěchu

Soutěž kajakářek vyvrcholila bez české účasti. Galušková zůstala za dvanáctkou finalistek o dvě příčky, Hilgertová neprojela dvě branky a čtyřiadvacítku semifinalistek uzavírala. Tereza Fišerová skončila již ve čtvrteční kvalifikaci.

Galušková nabrala čtyři sekundy penalizace, obě v závěru. "Asi jsem nebyla tak zpevněná v té vlně. Vypadl mi náklon a nevzalo mě to tak, jak bych potřebovala. Tím, že to bylo na konci, tak to mrzí o to víc," popsala pro Českou televizi.

Zvítězila australská hvězda Jessica Foxová a ovládla popáté za sebou i celkové hodnocení SP kajakářek.

Finále SP ve vodním slalomu v Paříži:

Muži:

C1: 1. Ivaldi (It.) 95,50 (0 trest. sekund), 2. Anton (Něm.) -0,68 (0), 3. Travé (Šp.) -1,33 (0), ...5. Prskavec -2,35 (0), v semifinále 13. Rohan, 15. Chaloupka (všichni ČR).

Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Božič (Slovin.) 270, 2. Beňuš (SR) 268, 3. Ivaldi 257, ...5. Prskavec 222, 10. Chaloupka 171, 23. Rohan 96, 45. Heger 28, 55. Kratochvíl (všichni ČR) 15.

Ženy:

K1: 1. J. Foxová (Austr.) 100,78 (2), 2. Kuhnleová (Rak.) -1,59 (0), 3. Zwoliňská (Pol.) -1,95 (0), ...v semifinále 14. A. Galušková, 24. Hilgertová (obě ČR).

Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. J. Foxová 308, 2. Liliková (Něm.) 277, 3. Zwoliňská 262, ...13. Fišerová 144, 19. Hilgertová 120, 20. A. Galušková 118, 39. Vojtová 38, 53. M. Satková 15, 84. Nesnídalová (všechny ČR)