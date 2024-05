Česká unie sportu rozdala první dotaci na podporu mládeže, i díky Prskavcovi ji dostal oddíl USK Praha

„U nás v šatně je stále moje stará skříňka,“ popisuje Jiří Prskavec, u kterého není USK jen prvním, ale také jediným oddílem. Od té doby, co jako malý začal na vodě pravidelně trénovat, chodí právě do jeho trojské loděnice a v ní stále do té stejné šatny.

„Už jsem o tom přemýšlel, a chtěl jsem říct, že tohle byla jediná skříňka, kterou jsem zde za život měl, ale není tomu tak. První roky jsem se o jednu skříň dělil s Lukášem Rohanem. Tu nynější už mám několik let a sice na ní chybí původní zámeček, ale je se mnou do dnešních dní a věrně mi slouží,“ říká olympijský vítěz.

„Jak už tu jsem dlouho a skoro pořád, tak to beru tak, že to je takový domov a jsem tu strašně rád. nemám ale takový nostalgický pocit, svým způsobem to vnímám denně a pořád je to stejné. Klub mi dal vše, kamarády, skvělou partu, skrz reprezentaci i mou manželku. Hlavně jsem se tu hodně naučil a měl jsem oporu nebo vzpruhu kdykoliv, když se mi něco nepovedlo. Toho si vážím nejvíc,“ říká mimo jiné také mistr světa i Evropy a celkový vítěz Světového poháru Jiří Prskavec, který to teď klubu může tak trochu vrátit. Díky jeho úspěchům získá oddíl vodního slalomu USK Praha 100 tisíc korun.

„Určitě to dáme do mládeže, jelikož jsme velký oddíl. Máme asi 80 mladých závodníků do osmnácti let,“ říká jeho předseda Milan Bílý.

„Věřím, že některým dalším mladým to pomůže najít si dobrou partu, naučit se dobře jezdit na vodě a třeba nám přivezli nějaké medaile,“ přeje si Prskavec, který už jich přivezl z velkých mezinárodních akcí desítky.