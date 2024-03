Úspěšný první krok k obhajobě titulu ve formuli 1. Verstappen ovládl Velkou cenu Bahrajnu

Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál úvodní Velkou cenu Bahrajnu a vykročil za obhajobou titulu v mistrovství světa formule 1. Trojnásobný šampion porazil o více než 22 sekund týmového kolegu Sergia Péreze z Mexika a spolu s ním zopakoval na okruhu v Sáchiru loňský double. Třetí byl Španěl Carlos Sainz z Ferrari. Sáchir (Bahrajn) 20:57 2. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Max Verstappen vyhrál úvodní závod sezony formule 1 v roce 2024 | Foto: Hamad I Mohammed | Zdroj: Reuters

Šestadvacetiletý Verstappen vyhrál úvodní Grand Prix sezony stylem start-cíl. V Bahrajnu triumfoval podruhé v kariéře a vybojoval 55. vítězství v F1. Navázal zároveň na výkony ze závěru loňského ročníku, v němž vyhrál 19 z celkových 22 závodů. V sobotu zvítězil v osmé Velké ceně za sebou. Získal i prémiový bod za nejrychlejší kolo v závodu.

„Neuvěřitelné. Dneska to bylo lepší, než jsem čekal. Byli jsme hodně rychlí a závod jsem si fakt užíval. Vyhnuli jsme se všem potížím a je to dobrý vstup do sezony. Nemohlo to být lepší,“ řekl před televizními kamerami Verstappen.

Spokojený byl také druhý Pérez. „Získali jsme maximum, co šlo. Bylo důležité správně pečovat o pneumatiky. Z dnešního závodu si můžeme hodně vzít. Je to skvělý způsob, jak začít sezonu,“ uvedl Pérez.

Za třetím Sainzem dojel týmový kolega Charles Leclerc. Bodovali také oba piloti Mercedesu: George Russell byl pátý a Lewis Hamilton sedmý. První desítku uzavřela dvojice jezdců Aston Martinu. Devátý skončil Fernando Alonso, desátý byl Lance Stroll.

„Začátek nebyl ideální, ale poté se mi podařilo zajet pneumatiky a získat rychlost, abych se dostal na stupně vítězů. To, že jsem se na konci držel i Red Bullu, bylo příjemné překvapení. Pořád to není takové, kde bychom chtěli být, ale v porovnání s minulým ročníkem je to krok kupředu,“ podotkl Sainz.

Max Verstappen completes a flawless drive to seal victory in the season opener #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/o43XDdCZti — Formula 1 (@F1) March 2, 2024

Vývoj závodu

Závod v Bahrajnu se jel kvůli blížícímu se ramadánu netradičně v sobotu. Stejný program bude příští týden při Velké ceně Saúdské Arábie.

Vítěz páteční kvalifikace Verstappen ubránil po startu vedení před Leclercem. „Byl to dobrý start. V první zatáčce to bylo těsné, ale poté jsem se už jen soustředil na náš závod,“ řekl Verstappen.

Šestadvacetiletý Leclerc druhé místo neudržel dlouho. Ve třetím kole se před něj dostal Russell a později jej předjeli i Pérez a Sainz. Ve 12. kole začali jezdci měnit poprvé pneumatiky. Leclerc se vrátil zpět před Sainze, Španěl se ale při nájezdu do 18. kola znovu na týmového kolegu dotáhl a podruhé ho předjel. Později se dostal až na třetí místo za Verstappena a Péreze.

V dalším průběhu se pořadí neměnilo. Zatímco první tři jezdci drželi pozice, v závěru se o čtvrté místo utkali Leclerc s Russellem. Deset kol před koncem využil pilot Ferrari soupeřova zaváhání a udržel čtvrtou příčku až do cíle.

Velká cena Bahrajnu, úvodní závod mistrovství světa vozů formule 1 v Sáchiru: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:31:44,742, 2. Pérez (Mex./Red Bull) -22,457, 3. Sainz (Šp./Ferrari) -25,110, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -39,669, 5. Russell (Brit./Mercedes) -46,788, 6. Norris (Brit./McLaren) -48,458. Nejrychlejší kolo: Verstappen. Průběžné pořadí MS (po 1 z 24 závodů): 1. Verstappen 26, 2. Pérez 18, 3. Sainz 15, 4. Leclerc 12, 5. Russell 10, 6. Norris 8. Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 44, 2. Ferrari 27, 3. Mercedes 16, 4. McLaren 12, 5. Aston Martin 3.