Ještě nedosáhl svého kariérního stropu, věří šermíři Jurkovi jeho otec a trenér v jednom

Projekt První oddíl umožňuje sportovcům ocenit jejich mateřský klub finanční částkou a také upozornit, že na začátku jejich úspěšné cesty stály právě jejich domovské oddíly. Jedním takovým je Dukla Olomouc, kde vyrostl bronzový olympijský medailista, kordista Jakub Jurka. Olomouc 14:54 11. června 2025

V rámci projektu První oddíl předal šek s finanční odměnou svému domovskému celku, Dukle Olomouc, i bronzový kordista z Olympiády v Paříži Jakub Jurka.

„Dělá mi to velkou radost. Základna tady je. V rámci celé republiky jsme menší oddíl, ale asi jsme jeden z nejúspěšnějších. Nástupci tu rozhodně budou, je to jen otázka času,“ okomentoval setkání s potenciálními nástupci Jurka. On sám je zástupce již čtvrté generace šermířů v rodu Jurků.

„Není to tak, že bychom se sourozenci neměli na výběr. Mohli jsme dělat jakýkoliv sport, ale tomuhle rozumíme nejvíc a máme to v krvi. Bylo by nelogické dělat něco jiného,“ směje se bronzový medailista z olympiády v Paříži.

„Viděl, že babička i dědeček šermovali. To stejné tety, pradědeček, prababička, všichni. A Jakub chtěl vynikat. My jsme mu vždycky říkali, že na to musí vyspět a když vydrží, tak bude všechno v pořádku. A taky to přišlo,“ říká o Jakubovi jeho dědeček Jaroslav, vicemistr světa a dvojnásobný olympionik, který po očku sleduje trénink dětí a tu a tam přispěchá s důležitou radou. Jeho syn Tomáš, Jakubův otec, ho momentálně trénuje.

„Když začínal, tak ještě nebyla kategorie minižáků. Takže v devíti letech proti třináctiletým docela dlouho prohrával a dva roky se plácal. Potom prásknutím kouzelného proutku najednou na všechno přišel a od konce mladších žáků byl v republice nejlepší. Pevně věřím, že jeho výkonnost ještě půjde nahoru. Ještě nedosáhl svého stropu,“ věří svému synovi a svěřenci v jednom trenér Tomáš Jurka.

A i když mladší ani starší bratr Jakuba u šermu nezůstali, jeho sestra Hana je velkým příslibem do budoucna. A ani u ní nepřipadal v úvahu jiný sport.

„Nad něčím jiným jsem ani nepřemýšlela. Už předtím jsem se sem chodila dívat na šerm. Vždycky, když to někomu řeknu, tak je v šoku, že v Olomouci máme šermířský oddíl a něco takového tady děláme,“ vzpomíná šestnáctiletá Jurková, další ze šermířských nadějí.

A v Dukle Olomouc se to dělá opravdu dobře, o čemž svědčí kontinuální úspěchy a medaile na republikové i světové úrovni v různých věkových kategoriích. A dá se očekávat, že klan Jurků bude dále pokračovat a nadále bude růst.