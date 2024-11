Chtěla dělat breakdance jinak, teď raději končí. Australanku zlomily negativní reakce po olympiádě

S nadsázkou lze říct, že nebýt Gunnové a jejího netradičního vystoupení, možná by se o breakdance na olympiádě téměř nemluvilo.

Australian Olympic breakdancer Rachael Gunn has a PhD in breakdancing and dance culture. “All my moves are original,” she told reporters after her performance. pic.twitter.com/8to8quMx9y