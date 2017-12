'Rád bych si jednou dovezl beduínka.' Kolomý sní o sošce pro vítěze Dakarské rally

Jubilejní 40. ročník Rallye Dakar bude Čechům připomínat jeden slavný triumf. Před třiceti lety šokoval motoristické fanoušky vítězstvím v hodnocení kamionů Karel Loprais s Tatrou 815. Navázat by na něj chtěl nejen jeho synovec Aleš, ale i Martin Kolomý. Ten má za sebou povedenou letní obdobu dakarského závodu nazvanou Silk Way Rallye i tvrdou fyzickou přípravu. Kolik při ní shodil kilo, ale netuší. Praha 11:55 28. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kolomý na Dakaru 2017 | Foto: buggyra.com

„Nevážil jsem se. Připravuji se průběžně, protože to začne těžkou soutěží v podstatě v dunách. Člověk na to musí být dobře fyzicky připravený, protože to auto váží devět tun. Kdybychom někdy uvízli, je třeba to rychle vykopat,“ říká pro Radiožurnál Kolomý.

V Tatře Phoenix s ním bude sedět nová posádka. Dlouholeté dakarské parťáky bratry Kiliánovi přezdívané „Kildové" nahradí dvojice Plný - Stross.

„Změna je život. ‚Kildové‘ jsou časově zaneprázdnění. Mám tam teď mechanika, který na tom autě pracuje celý rok a Rosťa Plný má za sebou několik maratonských soutěží. Myslím si, že to bude k dobru. Prověříme to ale až v lednu,“ popisuje český závodník.

Martin Kolomý má letos natrénováno víc než kdy jindy. V létě proháněl s tatrou ruské kamazy na Silk Way Rallye Ruskem, Kazachstánem a Čínou, kde se držel mezi nejlepšími. Až technická závada na konci závodu ho vyřadila z boje o medailové pozice.

„Silkway nás hodně prověřila. Museli jsme udělat i konstrukční změny na autě. Silkway byla nádherná soutěž, jedna z nejkrásnějších, kterou jsem kdy jel. Byly tam obrovské duny, takže v písku máme něco najeto. Doufám, že se nám budou vyhýbat technické problémy.“

Kolomý se poprvé objevil na Rallye Dakar před deseti lety jako mechanik. Dnes patří do širší špičky kategorie kamionů a touží po dakarských stupních vítězů, tedy po sošce tuarega neboli beduína.

„Na každý soutěži říkám, že bych si toho beduínka jednou rád dovezl. Je to můj sen. Asi v tom autě budu sedět tak dlouho, dokud si ho nedovezu. Nechme se překvapit a v lednu budeme vědět, jestli z toho bude beduínek nebo top pět, top deset. Doufám, že nás budou všichni sledovat a fandit nám. My budeme určitě bojovat, ať se nemusíme za nic stydět,“ slibuje Martin Kolomý před novým ročníkem Rallye Dakar.