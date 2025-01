‚Řád podporuje neřáda.‘ Juniorští basketbalisté nedohráli zápas kvůli sporu o přezuvky

Zápas juniorů, který se měl odehrát už 12. ledna, musel skončit už po první čtvrtině, protože pořadatel Basketpoint Frýdek-Místek odmítl poskytnout halu k dohrání utkání. Trenér Chomutova Hušek se totiž odmítal přezout po několika upozorněních na nevhodnou obuv.

„Naše děti po každém tréninku pravidelně uklízejí celou halu včetně záchodů a jsou proto často předmětem posměchu různých chytráků. Trenéři (včetně těch s reprezentačním angažmá) dolešťují, co se leskne málo. A pak tady jednoho dne přijde na zápas nepříčetná neovladatelná figurka, ze které táhne na sto honů a tváří se jako trenér,“ kritizoval na facebooku předseda klubu Zdeněk Navrátil.

Kouč Hušek se podle něj odmítl „přezout z pohorek“, přestože mu Navrátil osobně přinesl vhodné přezuvky. S tím ale nesouhlasí majitel chomutovského celku Petr Drobný. „Podle pravidel měl majitel haly tlačit na rozhodčí, aby přinutili toho trenéra, aby se přezul, jestli jim to tedy vadilo. Ale na rovinu, před zápasem měl 50 minut, aby mu to sdělil a donutil ho přezout,“ říká Drobný pro server iROZHLAS.cz.

„Trenér (Hušek) má nějaké problémy s nohami, takže v tu chvíli měl nějakou speciální obuv a nemohl tam běhat bos. Chtěl se přezout potom o přestávce, ale mělo mu to být řečeno před tím. Pak tam byly zbytečné emoce,“ vysvětluje Drobný, který je zároveň manažerem A-týmu mužů a mládeže.

0,91 promile

Situaci nakonec musela řešit městská policie, která vyvedla kouče Hušku před halu. „Po ukončení utkání byla přivolána policie pro podezření pořadatele, že je hostující trenér pod vlivem alkoholu. Výsledek dechové zkoušky Daniela Huška byl pozitivní s naměřenou hodnotou 0,91 promile,“ uvedla basketbalová federace v rozhodnutí o skrečování zápasu ve prospěch Chomutova s tím, že trenéra Hušku předává disciplinární komisi.

„Už jsme to vyřešili interně v klubu, pan Hušek byl potrestán na tři měsíce strženými platy a vytýkacím dopisem, že jestli se to stane ještě jednou, tak ho vyhodíme z klubu. Vím, že to je špatně, ale to jsme si vyřešili a trenér byl hned potrestán. A jestli to bude řešit disciplinární komise, to už je věc České basketbalové federace a do toho zasahovat nemůžu,“ popisuje majitel týmu Levharti Chomutov Drobný.

Zápas byl skrečován po první čtvrtině, vyhrál kontumačně Chomutov 0:20. Basketbalová federace se navíc rozhodla udělit frýdecko-místeckému celku pokutu 1000 korun, protože nebyl schopný umožnit dohrávku zápasu.

„Sportovně technická komise České basketbalové federace dospěla k závěru, že hlavním pořadatelem nebyla splněna povinnost, aby klub učinil všechna potřebná opatření k tomu, aby se v utkání mohlo pokračovat,“ uvádí komise.

„Řád podporuje neřáda. Basketbalová federace nám kontumuje zápas s tím, že ‚klub neučinil všechna potřebná opatření‘ k pokračování zápasu. Neučinil, ono totiž poté, co se kluci mezi sebou dohodli, že si zahrají alespoň přátelák, když vážili cestu z dalekého Chomutova, tak ‚pan trenér‘ (Daniel Hušek) tuto možnost svým hráčům zakázal,“ tvrdí majitel týmu Basketpoint Frýdek-Místek Navrátil.

Levharti Chomutov vedou finální tabulku Celostátní ligy U19M s šesti body a třemi výhrami. Týmu Basketpoint Frýdek-Místek naopak patří poslední šestá příčka se dvěma body.