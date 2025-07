Rád zastavím u karavanů s českou vlajkou. Dát si kávu a pokecat s krajany při Tour je skvělé, těší Ježka

Už jen tři etapy zbývají závodníkům k dokončení letošní Tour de France. Ve žlutém trikotu míří za vítězstvím slovinský cyklista Tadej Pogačar, který má před Dánem Jonase Vingegaardem téměř čtyř a půl minutový náskok. „Boj o vítězství už je rozhodnutý, ale bitva o konečné třetí místo bude napínavá. Jak Lipowitz, tak Onley jedou o životní výsledek,“ říká přímo z dějiště Tour cyklistický expert Radiožurnálu Sport Jiří Ježek Rozhovor Val Thorens (Francie) 10:41 25. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tadej Pogačar je blízko vítězství v letošním ročníku Tour de France. Co nabídnou poslední tři etapy? | Foto: Thibault Camus | Zdroj: ČTK / AP

Co všechno jsi měl možnost vidět během čtvrteční etapy?

Konečně jsem měl příležitost sledovat závod. Nebyl jsem jen součástí doprovodné karavany, ale vyšetřil jsem si i čas na to, abych mohl sledovat sportovní část závodu. Bylo skvělé prožít se závodníky od poslední vrchařské prémie až do výstupu na slavný Col de la Loze. Závodníci to včera měli hodně pestré. Ať už šlo o útoky a boje o celkové pořadí, tak i o počasí. Na úpatí posledního stoupání bylo krásné počasí třicet stupňů a sluníčko, naopak nahoře na borce čekaly až centimetrové kroupy, déšť a zima.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si cyklistického experta Radiožurnálu Sport Jiřího Ježka přímo z dějiště Tour de France

Jak v doprovodném vozidle sleduješ aktuální dění na trati?

V autech máme laptopy, na kterých běží klasický televizní signál. Máme vysílačku, takže můžeme poslouchat, co říkají rozhodčí směrem k doprovodným vozidlům jednotlivých týmů, což je také zajímavé.

Máme tu i speciální opravené auto, které má ve svém kufru pákové espresso. Snažíme se tak dělat radost fanouškům po trati. Vždy někde zastavíme a uvaříme pár skvělých espress. Kdo zná Francii, tak ví, že to s kávou v restauracích a hotelech není úplně ideální. Pro mě je vždy prioritou zastavit u karavanů, kde vidím české vlajky. Těší mě, že se mohu setkat s našimi krajany a prohodit pár slov.

Co rozhodčí nejčastěji sdělují týmům?

Je to hlavně o bezpečnosti. Rozhodčí říkají, který závodník potřebuje pití, má defekt. Pokud má někdo pád, tak ihned do kolony nahlásí čísla závodníků, kterých se pád týká. Karavana doprovodných vozů má třeba dvacet tři aut, takže pokud jste na dvacátém místě, tak vůbec nemůžete vidět, co se děje vepředu. Spíš je to o tom, aby byli včas připravení mechanici a jde také o komunikaci směrem k týmovým manažerům.

Páteční etapa byla na poslední chvíli zkrácena ze 130 na 95 kilometrů. Proč se tak stalo?

Je to kvůli tomu, že na jednom z vrcholů, který byl vynechán, panuje kalamitní situace s nemocí šílených krav. Celý kopec se kvůli tomu musí vynechat. Jde o to, aby tam nenajelo tisíc dalších lidí. Pro nás to znamenalo, že jsme se mohli o hodinu víc vyspat. Na ranní projížďce s VIP hosty jsme byli až v 8 hodin ráno, což je běžně ohromně pozdě. Obvykle už jsme byli na cestě na start.

Kromě souboje Tadeje Pogačara a Jonase Vingegaarda je zajímavý souboj i o třetí místo mezi Florianem Lipowitzem a Oscarem Onleym. Jak moc se řeší toto téma?

Je to hlavní souboj, který je nyní sledovaný, protože tam jde o sekundy. Onley i Lipowitz by případným třetím místem zaznamenali obrovský úspěch. Souboj Pogačar versus Vingegaard už je asi rozhodnutý. I když i po včerejšku ještě Vingegaard a jeho tým prohlásili, že to ještě není hotové. Můj kamarád Andy Schleck ale včera u večeře říkal, že už ale neví, co tým Visma-Lease a Bike má ještě v zásobě, že by mohl pomoci už jen zázrak z Harryho Pottera. Podle mě už boj o žlutý trikot je rozhodnutý.