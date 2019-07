Na K2 hraje obrovskou roli počasí, říká Jaroš. O výstup se pokouší dva čeští horolezci

Je druhou nejvyšší horou světa a výstup na ni je náročnější než na samotný Everest. Hora K2 je mezi horolezci jednou z nejobávanějších a v těchto dnech se o tom přesvědčují i dva Češi. Nezávisle na sobě se na vrchol pokouší dostat Klára Kolouchová a Tomáš Petreček. Praha 22:01 15. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Jaroš | Zdroj: http://www.radekjaros.cz/

„Největší problém na „ká dvojce“ je, že je to nejvíc severozápadně vysunutá osmitisícovka a hraje tam obrovskou roli počasí, které nejvíc brání výstupům,“ řekl Radiožurnálu Radek Jaroš, nejúspěšnější český himalájský horolezec.

„Svého času to byla i opuštěnost, protože leží hranicích Pákistánu s Čínou, takže se tam lidi nehrnuli. To se ale mění. Při mém prvním výstupu jsme lezli jen v osmi lidech a nikdo další na cestě nebyl, až později jsme potkali jednu nebo dvě expedice. Zatímco když jsem tam byl naposledy v roce 2014, tak těch lidí tam bylo asi sedmdesát. A předpokládám, že dnes by tam už mělo být kolem dvou set lidí, protože K2 objevili šerpové a pořádají se tam stejné expedice jako na Everest,“ vysvětlil Jaroš.

Pětapadesátiletý horoelezec má na horu K2 poměrně čerstvé vzpomínky, v roce 2014 ji společně s Janem Trávníčkem zdolali jako zatím poslední Češi. Tehdy Jaroš zkompletoval tzv. Korunu Himaláje, na výstup na poslední vrchol ale dlouho čekal. K žádnému riskování ho to ale nepřimělo.

„Každý člověk to má jinak, ale v mém případě to tak rozhodně nebylo. V tu dobu to byla moje zhruba pětadvacátá expedice do Himalájí a měl jsem už zkušenosti a pokoru,“ řekl Jaroš. Na úspěšný výstup čeká i Klára Kolouchová, která už se o zdolání vrcholu K2 pokoušela dvakrát.

„Klára si to musí zvážit sama, ale ona je zřejmě součástí nějaké mezinárodní expedice, v níž taktiku výstupu určují šerpové,“ vysvětlil Jaroš.

Na 8 611 metrů vysoký vrchol a zpět se doposud dostalo pět Čechů. Kolouchová by se mohla stát první ženou.