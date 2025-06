Radost na domácí půdě. Perušič se Schweinerem na turnaji v Ostravě vybojovali bronz

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem zdolali na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě Poláky Bartosze Losiaka s Michalem Brylem 23:21, 21:13 a ke třem stříbrům přidali premiérový bronz. Dvakrát obsadili v areálu pod vysokými pecemi v Dolních Vítkovicích čtvrté místo, loni skončili po porážce v osmifinále devátí. Aktualizujeme Ostrava 15:41 1. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Perušič a David Schweiner vybojovali na turnaji v Ostravě bronzovou medaili | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

Hned zkraje zápasu o bronz před bouřlivou kulisou vyprodané J&T Banka arény předvedl Schweiner čtyři esa v řadě, avšak Poláci se brzy dotáhli a totéž se jim podařilo i po několika dalších Schweinerových bodových blocích. V dramatické koncovce odvrátili úřadující mistři světa v mírném větru setbol a sami svůj druhý proměnili.

Také do druhé sady vstoupili lépe Češi, kteří si především díky skvěle blokujícímu Schweinerovi udržovali několikabodový náskok. Ten pak ještě zvýraznili, bronzovým medailistům z předloňského mistrovství světa v Mexiku vrátili porážku ze skupiny a bilanci vzájemných zápasů upravili na 8:2.

V semifinále stopka od Norů

Předtím v semifinále Perušič se Schweinerem nestačili na nasazené jedničky a trojnásobné vítěze z Ostravy Anderse Mola a Christiana Söruma, Norům podlehli 19:21, 21:19, 9:15. V průběhu úvodního setu si Češi díky vydařenému vstupu vypracovali až pětibodový náskok, ale Norové po několika nevynucených Perušičových chybách vývoj otočili a sadu těsně získali.

Druhá měla dlouho těsný průběh. V koncovce mohli jít Perušič se Schweinerem do vedení 19:16, ale olympijští vítězové z Tokia jim to skvělým zákrokem v poli nedovolili a vzápětí srovnali. Při českém setbolu ale poslal Sörum smeč do autu.

V tie-breaku jako první odskočili Češi, jenže vzápětí začal úřadovat hvězdný Mol a několika bloky i esy strhnul vítězství na norskou stranu. Mol se Sörumem v Ostravě porazili české rivaly i počtvrté a vzájemnou bilanci upravili na 10:4. Předloni se „Vikingové“ radovali rovněž po semifinále, v letech 2019 a 2022 po souboji o zlato. Pokaždé se navíc rozhodlo až v tie-breaku.

„Dneska byl asi tím rozhodujícím článkem Anders Mol, protože i když třeba zrovna neblokoval, tak výborně podával, vykrýval svého parťáka, zachránil tam několik důležitých výměn jak v tie-breaku, tak v prvním setu. Je to prostě asi nejlepší hráč, kterého tenhle sport měl. A dokázal to i dneska,“ řekl Perušič.

„Pro nás je obrovská čest, že se vůbec můžeme měřit s takovýmhle týmem. Ta bilance není vůbec příznivá. Párkrát jsme je porazili, když se zrovna hvězdy daly dohromady. Museli bychom zahrát úplně skvělý volejbal, abychom je mohli porazit,“ doplnil Schweiner, který v neděli oslaví 31. narozeniny.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě: Muži: Semifinále: A. Mol, Sörum (1-Nor.) - Perušič, Schweiner (6-ČR) 2:1 (19, -19, 9), o 3. místo: Perušič, Schweiner - Losiak, Bryl (7-Pol.) 2:0 (21, 13).

Ženy: O 3. místo: A. Vergéová-Dépréová, Z. Vergéová-Dépréová (9-Švýc.) - D. Klingerová, R. Klingerová (11-Rak.) 2:1 (18, -16, 12).