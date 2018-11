Čeští raftaři ovládli mistrovství světa, z Argentiny vezou čtyři tituly

„Jsme nesmírně šťastní, tento šampionát je naše čtvrté společné mistrovství světa a po několika druhých a třetích místech jsme až letos vybojovali celkové prvenství“, říká Aleš Daněk, kapitán zlaté mužské posádky.

Titul absolutních mistrů světa v raftingu 2018 získali v Argentně muži z posádky TR Hiko a ženy TR Omega v hlavních kategoriích. Další tituly Češi vezou v kategorii Master a také muži do 23 let.

Češi opět potvrdili, že patří do té nejužší světové raftové špičky. V počtu medailí bylo argentinské mistrovství pro Českou republiku historicky vůbec nejúspěšnější. Další medaile přidaly stříbrné ženy do 23 let, přestože byla jedna členka posádky nemocná.

Stříbro vezou i díky do 19 let a medailovou sbírku doplnili bronzoví junioři. Na pódiu stály všechny české posádky, které do Argentiny vycestovaly.

Mistrovství světa se konalo na extrémně těžké řece Aluminé v Argentině. Češi dokázali dominovat i přesto, že řeky v České republice nenabízí ideální tréninkové podmínky. Čeští rafteři uspěli v konkurenci profesionálních posádek, ač jsou sami amatéři.