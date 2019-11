Klíčem k vítězství byl Pollard, chválí jihoafrického ragbistu bývalý reprezentant Brabec

„Jsem rád za všechno, co jsme tu zažili. Nebylo to jednoduché, museli jsme překonat hodně překážet, ale lidé v Jihoafrické republice za námi stáli. Cítili jsme to a jsme jim za to moc vděční. V naší zemi je spousta problémů, ale když hrajete jako jeden tým, jdete s odhodláním za stejným cílem, tak je možné dokázat něco tak výjimečného,“ rozplýval se po utkání Siya Kolisi.

První kapitán Jihoafričanů tmavé pleti v historii dovedl svůj tým k titulu i přes to, že v úvodním duelu na turnaji prohráli s Novým Zélandem. Nakonec se stali prvním týmem v historii, který i s porážkou získal Pohár Webba Ellise.

Do finále přitom vstupovali Springboks v roli outsiderů. Anglie do té doby drtila své soupeře pestrým útokem i silnou hrou v obraně s minimem chyb.

„Tím, že Jihoafrická republika v tom zápase vedla a dostala Anglii pod psychický tlak, navíc se jí pak povedlo položit pětku, čímž ten tlak ještě zvýšila, si to myslím zasloužila víc a vyhrála,“ myslí si někdejší reprezentant a v současnosti sportovní ředitel České ragbyové unie Antonín Brabec.

Nejvýraznější postavou finále byl Handre Pollard. Útoková spojka Springboks takřka neomylně proměňovala trestné kopy a získala pro svůj tým náskok. Jeden z trestných kopů dokonce Pollard prokopl z 52 metrů. Celkem zaznamenal v utkání 22 bodů.

„Klíčem k vítězství Jihoafrické republiky byl Pollard, který je neomylný. Je na něm vidět, jak nedává najevo emoce, soustředí se svůj výkon a na to, aby všechno dělal tak, jak má. Celý tým se strašně soustředil a všichni hráli jako tým. Celý tým dělal, co měl, ale rozdíloví hráči tam samozřejmě byli. Hlavně to byl Pollard,“ vyzdvihuje Pollardův výkon Antonín Brabec.

Jihoafričané tak mají na světových šampionátech úctyhodnou bilanci. Co postup do finále, to zisk titulu. A vždy se jim to podařilo přesně po 12 letech - 1995, 2007 a 2019.