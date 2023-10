‚Pro nás je to všechno. Víc než Bůh.‘ Ragby je na Novém Zélandu fenoménem

Kanadu si sportovní fanoušci spojí hlavně s hokejem, Nový Zéland zase s ragby. A All Blacks mají doma ohromnou podporu. Teď tenhle reprezentační tým útočí ve Francii na rekordní čtvrté zlato z mistrovství světa. A hráči jim udělali velkou radost ve čtvrtfinále proti jedničkám žebříčku z Irska. All Blacks vyhráli a postoupili. A Novozélanďani tak slavili - nejen na hřišti, ale i doma a na tribunách. Saint-Denis (Francie) 11:31 20. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ragbisté Nového Zélandu děkují fanouškům za podporu po čtvrtfinále proti Irsku | Foto: Reuters, Sarah Meyssonnier | Zdroj: Reuters

„Tohle si jasně uvědomujeme. Dohrajete zápas, a pak vidíte v davu lidi v dresech All Blacks, jak mají radostí rozzářené obličeje. Nejdřív se podíváte na svoji rodinu, pak dokola po celém stadionu a vidíte šťastné fanoušky, kteří nás přišli podpořit. A stejně tak na sociálních sítích. Dostali jsme spoustu zpráv, tady jsme měli obrovskou podporu. Chtěl bych všem poděkovat. Vnímáme to a jsme rádi, že jsme jim na tváři vykouzlili úsměv,“ vyprávěl po strhujícím čtvrtfinále s Irskem kapitán All Blacks a mistr světa z roku 2015 Sam Cane.

Znovu se tak ukázalo, jak důležitou roli v životě Novozélanďanů hraje ragby. „Pro nás je to všechno, je to naše země. Je to víc než Bůh,“ smál se na aktuálním mistrovství světa fanoušek Tom, který má anglickou manželku, jejich syn ale měl na sobě hrdě dres All Blacks.

Novozélandská ragbyová reprezentace je světovým fenoménem. „Jde o kulturu, která je s tím spojená. A také je to globální značka, jedna ze sportovně nejznámějších na celém světě. Mají velmi dobré statistiky, které to potvrzují. Přitom má Nový Zéland jenom kolem pěti milionů obyvatel. Je zkrátka skvělé přijet podporovat svůj národ,“ popisoval ve Francii další z příznivců All Blacks Harry.

A když mluvil o kultuře spojené s novozélandským ragbyovým týmem, jen potvrzoval slova bývalého reprezentanta a dvojnásobného mistra světa Bena Frankse, který pár let nazpátek navštívil Česko s výběrem Barbarians.

„Myslím, že Nový Zéland ho opravdu zbožňuje. Ragby je součástí kultury. Na Novém Zélandu je hodně různých kultur – Maorové, obyvatelé z Pacifických ostrovů, Evropané… To společně utváří i novozélandské ragby,“ říká Franks.

Nový Zéland má teď šanci získat čtvrté zlato z mistrovství světa. V pátek večer nastoupí v semifinále proti Argentině.

