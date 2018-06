‚Pro tyhle zápasy ragby hraju.‘ Čeští borci porazili New Zealand Ambassador's

Bylo to pro české ragby povedené odpoledne, u vchodu naladila fanoušky kapela, pak viděli a slyšeli tradiční pokřik a tanec haka. Co bylo ale hlavní, diváci si mohli užít velmi dobrý výkon české ragbyové reprezentace.

„Je to úžasný pocit, protože jsou tady počtvrté. Předvádí obrovské ragby, jsou z nejlepší země, co se týká ragby, a my jsme si splnili sen vyhrát nad Novým Zélandem. Nejsou to samozřejmě All Blacks, jsou to ambasadoři, kteří hrají v Evropě. Je to nádhera,“ popisoval pro Radiožurnál po zápase Petr Čížek.

Ten dal z kopů většinu bodů českého týmu. A úspěch proti New Zealand Ambassador‘s má pro tým pozitivní význam i proto, že ukázal reprezentantům, většinou hrajícím doma, jaké ragby jsou schopní hrát.

„Pro nás je tohle hrozně důležité, protože máme za sebou rok intenzivní práce, který se teď zúročil. Teď je teprve vidět, že na sobě pracujeme a že i s takovým těžkým soupeřem jako je New Zealand Ambassador’s dokážeme hrát vyrovnaný zápas a i ho porazit,“ těšilo kapitána české reprezentace Vojtěcha Havla.

Po utkání se dlouho podepisoval nadšeným fanouškům a fotil se s nimi. A radost ze skvělé atmosféry měl i Čížek.

„Proto ragby hraju, nehraju to pro peníze, protože jsem normální amatér. Hraju to odmalička, proto abych se tím bavil a abych tím bavil i lidi. Je super, že přišli na New Zealand Ambassador’s, ale doufám, že teď jsme jim dali důvod, aby přišli i na nás a že my budeme jejich hvězdy,“ doufá Čížek.