Čeští ragbisté se střetnou s novozélandským týmem Ambassadors. V minulém zápase jej porazili

České ragby se v nejbližších letech na patnáctkové mistrovství světa jen tak nepodívá. A o zápasech proti novozélandským All Blacks si může nechat jenom zdát. Čeští hráči ale mají už popáté možnost poměřit svoje síly s výběrem Nového Zélandu, který má přezdívku Ambassadors. Tvoří ho ragbisté působící v Evropě, a v podvečer se představí v Praze.

Novozélandské ragby je obecně spojené i s tradičním bojovým tancem a pokřikem haka a čeští fanoušci viděli pokaždé tuhle – pro mnohé zajímavou show před začátkem zápasu – už při minulých návštěvách týmu New Zealand Ambassador´s, který loni odjel s porážkou.

Hrát proti ragbistům Nového Zélandu je pro české hráče něčím speciálním. A vůbec nevadí, že nejde o slavné All Blacks.

A pro české hráče to byl na čtvrtý pokusy premiérový triumf nad výběrem ragbistů ze země, která je v ragby – přinejmenším podle triumfu na mistrovství světa – nejúspěšnější v historii.

„Asi je to určitý milník, je to i taková zpráva do budoucna, že se dá vytvořit něco hezkého, když si za tím půjdeme,“ říkal před rokem Radiožurnálu nadšený Petr Čížek, který body z kopů zařídil vítězství.

České patnáctkové ragby ale z mnoha důvodů od té doby velký průlom neudělalo a v soutěžích mistrovství Evropy sestoupilo ze druhé divize.

Utkání – někdy označované jako exhibiční – s New Zealand Ambassador´s má ale i jiné poslání než jen výsledek uhraný na hřišti. Po loňském triumfu se seběhly kolem českých hráčů desítky dětí, které chtěly od svých aktuálních hrdinů podpisy a dělaly si společné fotografie.

Bezva zážitek! Na zahradě Černínského paláce jsem přivítal rugbisty z Nového Zélandu. Jejich haku bychom si měli dávat motivačně na ministerstvu před každou poradou :) @AllBlacks #rugby #haka pic.twitter.com/s0IhEp33VU — Tomáš Petříček (@TPetricek) 25. června 2019

„Jenom doufám, že tyhle děti, které tady byly a třeba se s námi fotily nebo které se styděly a přijdou příště, že je to udrží u ragby a že jsme jim ukázali, že ragby je krásný sport a že i v Česku se dá hrát dobré ragby. Doufám, že počet dětí bude jenom narůstat, budou tady čím dál víc a že ragby v Česku se posune někam výš,“ snažil se vidět budoucnost českého ragby pozitivně reprezentant Vojtěch Havel.

Letošní zápas mezi výběrem Česka a týmem, který je převážně složený z novozélandských hráčů působících v Evropě, začne na stadionu Tatry Smíchov v 18 hodin.