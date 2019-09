Tři bratři. All Blacks spoléhají při cestě za zlatým hattrickem na sourozeneckou souhru

Na Novém Zélandu žije téměř pět milionů lidí. Registrovaných hráčů je kolem 150 tisíc, ale šišatým míčem umí v Mekce ragby házet takřka každý. Navzdory obrovské konkurenci figurují v současném kádru věhlasných All Blacks tři bratři – Beauden, Scott a Jordie Barrettové společně usilují s národním týmem své země o třetí titul mistrů světa v řadě. Jokohama 7:05 24. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Beauden Barrett (uprostřed) následovaný svým bratrem Scottem v souboji s jihoafrickými ragbisty během zápasu na mistrovství světa | Foto: YUTAKA | Zdroj: Reuters

S trochou nadsázky se dá říct, že Kevin Barrett udělal pro rekordní zápis vše, co bylo v jeho silách. Bývalý profesionální ragbista vychoval tři dcery a pět synů, z toho hned čtyři to dotáhli do nejkvalitnější klubové soutěže jižní polokoule Super Rugby.

Sourozenecké dvojice nejsou v historii All Blacks ničím tak výjimečným. Ale tři bratři současně v jednatřicetičlenném výběru nejlepších hráčů obhájců titulu? To je unikát.

Otec Barrett si tak může následující týdny v klidu užívat zápasy svých synů v posvátném černém dresu. A že to pro něj bude příjemná podívaná, naznačil už úvodní šlágr proti Jihoafrické republice.

Přesvědčivý triumf All Blacks řídil jako hráč zápasu Beauden, druhou pětku svého týmu donesl za koncovou čáru Scott.

Naboso do školy

„Tajemství úspěchu je v čerstvém mléce,“ odpovídá s oblibou Kevin Barrett na otázky týkající se sportovní výjimečnosti jeho rodiny. Mlékem z vlastní produkce koneckonců naplnil na oslavu i slavný pohár Webba Ellise, když ho před čtyřmi roky jeho syn Beauden přivezl z vítězného světového šampionátu v Anglii.

Barrettové v dresu All Blacks Beauden : 80 zápasů, 640 bodů (33 pětek)

: 80 zápasů, 640 bodů (33 pětek) Scott : 34 zápasů, 20 bodů (4 pětky)

: 34 zápasů, 20 bodů (4 pětky) Jordie: 12 zápasů, 42 bodů (8 pětek)

Barrett senior provozuje farmu na novozélandském pobřeží nedaleko New Plymouthu. Jako bývalý hráč vedl své syny k všestrannosti, která se jim v současném ragby nadmíru hodí. Předpoklady k úspěšné kariéře ale mají Barrettové i po matce, která to dotáhla až do juniorské basketbalové reprezentace.

„Rychlost máme po matce, sílu a pracovitost po otcovi,“ řekl Beauden v rozhovoru pro televizi TVNZ. Právě jejich matka Robyn ordinovala svým potomkům každodenní běh do školy. Naboso.

„Raději jsem chodil bez bot, na vesnici to bylo běžné. Boty jsme nosili pouze v neděli do kostela. Dnes už bych to ale nedokázal, nohy už by si nezvykly,“ vzpomínal Beauden pro CNN na své dětství.

Strmý vzestup

Fyzická průprava brzy přinesla ovoce. Beauden se v roce 2011 propracoval až do Super Rugby v dresu Hurricanes, vzápětí i do národního týmu a v letech 2016 a 2017 byl zvolen nejlepším ragbistou světa. Osmadvacetiletá útoková spojka se stala důstojným nástupcem legendárního Dana Cartera, který dirigoval All Blacks při zisku titulu v roce 2015.

A přidali se i bratři. Scott je trojnásobným šampionem Super Rugby s týmem Crusaders a nejmladší Jordie se rovněž propracoval do sestavy Hurricanes. Čtvrtému z bratrů Kaneovi ukončilo profesionální kariéru zranění. Kdo ví, třeba mohli být teď v Japonsku ve čtyřech.

„Mám vlastně i dost nepříjemných vzpomínek na dětství. Neustále jsem se snažil starším bratrům vyrovnat a stálo mě to hodně slz. Bylo ale dobré, že jsem měl neustále s kým hrát, nejen ragby. Mělo to i své výhody,“ vzpomínal stále teprve dvaadvacetiletý Jordie, velká naděje novozélandského ragby.

Od příští sezony už ale nebude mladý zadák nastupovat po boku hvězdného bratra Beaudena, který podepsal smlouvu s týmem Blues sídlícím v Aucklandu.

Společně u All Blacks

Kruh se postupně uzavřel. V neděli 16. července 2017 se tři Barrettové potkali na hřišti v zápase Nového Zélandu se Samoou. Byl to historický okamžik.

Téměř přesně po roce zaznamenali další rekordní zápis. To když se Beauden, Scott a Jordie chytili vzájemně kolem ramen při státní hymně a o pár chvil později začali všichni tři utkání proti Francii v základní sestavě All Blacks.

Od kopání do míče a sourozeneckých soubojů za barákem na rodinné farmě to bratři společně dotáhli až na největší světové ragbyové jeviště. Teď doufají, že za pohádkovým příběhem napíšou na světovém šampionátu zlatou tečku.