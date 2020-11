LeBronův spoluhráč upřednostnil Atlantu, Rondo po zisku titulu opouští Los Angeles Lakers

Rondo strávil v Lakers uplynulé dvě sezony a pomohl jim vybojovat titul, který slavil už v roce 2008 v dresu Bostonu.

V zámořské soutěži hrál během 15 let také za Dallas, Sacramento, Chicago a New Orleans. Čtyřikrát se zúčastnil Utkání hvězd.

„S klukama jsme měli v Lakers úžasnou partu a jen my víme, jak to bylo. A vzkaz pro fanoušky: děkuji vám za to, že jste mě od prvního dne přivítali s otevřenou náručí.“ Loučí se s příznivci losangeleského klubu na svém instagramu Rondo.

Do Atlanty míří rovněž italský křídelní hráč Danilo Gallinari, kterému vypršela smlouva s Oklahomou. Podle stanice ESPN by si měl v novém působišti za tři roky přijít na 61,5 milionu dolarů.

Hawks posílí jako volný hráč také Kris Dunn, který dosud nastupoval s Tomášem Satoranským za Chicago.

Šestadvacetiletý rozehrávač si díky dvouleté smlouvě vydělá 10 milionů dolarů. V Chicagu působil tři roky, ale nedostal od klubu nabídku na prodloužení kontraktu.

Takto se Rondo radoval z loňského titulu v NBA: