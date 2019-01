‚V zeměpisu je Dakar jen jeden.‘ Lukáš Kvapil jel rallye na obou kontinentech, preferuje Afriku

Rallye Dakar se už deset let jezdí v Jižní Americe, kam ho pořadatelé přesunuli kvůli bezpečnosti. V lokalitách původní Rallye Dakar se ale od té doby koná závod Africa Eco Race, který kopíruje trasy původní Rallye Dakar. Extrémního vytrvalostního závodu se letos zúčastnil i Čech Lukáš Kvapil. Praha, Dakar 18:08 19. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Kvapil si vyzkoušel "Dakar" v Africe i v Jižní Americe | Zdroj: facebookový profil Lukáše Kvapila

„Je to krásný závod. A bezpečný. Měl jsem trošku strach, protože jsem měl různé informace, ale závod je plně zabezpečený a já už budu chtít v budoucnu jezdit jen Africa Eco Race,“ má motocyklový závodník Lukáš Kvapil jasno v tom, který závod v příštích letech upřednostní.

Jihoamerická Rallye Dakar, kterou si vyzkoušel před dvěma roky, a Africa Eco Race, po jejíž trase vedla původní dakarská rallye, se totiž konají prakticky ve stejnou dobu. Kvapila ale více nadchl závod v africkém prostředí.

„Každý řeší, že se to jmenuje Africa Eco Race a ne Dakar. Že ten pravý Dakar je v Americe. Ať má každý svůj názor, ale moje volba je jasná. V zeměpisu a v Africe je Dakar jen jeden. Je tam obrovský problém obchodní značky, ale já se na to dívám jako závodník,“ říká Radiožurnálu.

„V americkém Dakaru startují top tovární jezdci, mají špičkové prostředí a jsou to nejlepší jezdci světa. V africkém Dakaru může startovat každý,“ popisuje jednu ze svého pohledu výhodu afrického závodu Lukáš Kvapil.

Sám přitom doporučuje, aby si pro porovnání se současnou, tedy jihoamerickou Rallye Dakar, vyzkoušelo Africa Eco Race co nejvíce závodníků.

„Pokud bude víc takových závodníků, kteří jeli americký i africký Dakar, budeme schopní říct, jaký je v tom rozdíl. Pro mě už je jediný závod tohohle typu,“ dává Lukáš Kvapil přednost Africe.

Obavy o bezpečnost

Organizátoři přesunuli Rallye Dakar do Jižní Ameriky před 10 lety kvůli obavám o bezpečnost závodníků. Těsně před startem v roce 2008 totiž došlo k teroristickým útokům v Mauretánii, kudy trasa dakarské rallye vedla. Bezpečnost byla i často probíraným tématem závodu Africa Eco Race, ale minimálně letos na závodníky v Africe žádné nebezpečí nečíhalo.

„Jsou to bývalé francouzské kolonie a bezpečnost byla zaručená. Na veškerých křižovatkách stála policie nebo armáda. Kladli velký důraz na to, aby se nestal žádný incident,“ přesvědčil se Kvapilův mechanik Tomáš Kočí.

Jediné mimozávodní starosti, které tým Lukáše Kvapila během afrického závodu musel řešit, tak souvisely s počasím. Lukáš Kvapil se totiž právě po zkušenosti z dakarské rallye v Jižní Americe vybavil oblečením do teplého podnebí. Jenže v Africe ho místo toho překvapily obrovské výkyvy teplot.

„Přes noc jsou teploty v minusu, přes den je plus 40. To jsem v Americe mimo Bolívii nezažil. Ráno jsme startovali do rychlostní zkoušky a byla nám neuvěřitelná zima, takže roli hrálo i to, jak se převleču. I to, jak si dojdu na záchod. Když zastavíte třikrát, čtyřikrát, je to 12 minut. A my jsme byli v tomhle rozmezí,“ popsal Lukáš Kvapil jednu ze zkušeností z afrického závodu.