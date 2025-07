Rally Bohemia ovládl Rakušan Wagner, české jezdce trápily těžké podmínky, déšť i defekty

Rakušan Simon Wagner ovládl 52. ročník automobilové Rally Bohemia. Na rychlostních zkouškách v okolí Mladé Boleslavi a Liberce najel na druhého v cíli Filipa Mareše téměř půl minuty. O dalších sedm sekund zpět byl Dominik Stříteský. „Myslím si, že vyhrát tady bylo docela těžké. O to více jsem šťastný,“ zářil v reportáži Radiožurnálu Sport vítěz Simon Wagner. Mladá Boleslav 16:27 14. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězná posádka Rally Bohemia 2025 Simon Wagner a Hanna Ostlenderová | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: Profimedia

„Je to opravdu úžasný pocit, je to skvělé. Myslím si, že vyhrát tady bylo docela těžké, ale nakonec se povedlo. O to více jsem šťastný,“ zářil štěstím Simon Wagner a přijímal gratulace k prvenství.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o Rally Bohemia 2025, kteoru nakonec ovládl Rakušan Simon Wagner

S pořadím výrazně zamíchalo počasí a také defekty. Ty nedělní se nevyhnuly ani favoritům – doplatili na ně Jan Kopecký, Adam Březík nebo Erik Cais. Při první etapě zase proražená pneumatika zkomplikovala situaci Filipu Marešovi. Druhý den ale Mareše zastihl ve výtečné formě a v konečném účtování z toho bylo druhé místo.

„Tak z principu jsem spokojený, druhé místo na závodě není vůbec špatné, zvláště v této konkurenci. Stačí se podívat, kolik nás závodilo. Víme, že jsme v tom závodě bojovali o vítězství,“ přiznává Mareš. Zároveň přiznal, že souboj o druhé místo s Dominikem Stříteských ho nechával relativně v klidu. Nakonec oba jezdce v cíli dělilo jen šest sekund a osm desetin.

S napětím očekávám, co přinese Rallye Bohemia. Na nové auto si pořád zvykám, hlásí jezdec Pech Číst článek

„Jsme rádi, že jsme Dominika přeskočili a na konci ve městě jsme mohli být relativně v klidu,“ dodává Mareš.

„Já si myslím, že to úplný souboj nebyl. Filip nás doslova převálcoval, ale to k závodům patří. Třetí místo je pro nás důležité, my si závod užili i přesto, že to kvůli podmínkám bylo opravdu těžké. Všichni měli podmínky stejné a my jsme rádi, že třetí místo bereme. Zvláště po tom, co jsme letos všechno absolvovali,“ reagoval na slova Filipa Mareše třetí v cíli Dominik Stříteský

„Je to spravení chuti po celé sezoně, která se pro nás nevyvíjela dobře. Na vítězství jsme si tady úplně nevěřili, byť jsme dělali maximum i tak. Tento víkend patřil Simonu Wagnerovi, gratuluji mu. My si to užili a jsme rádi, že jsme to zvládli,“ dodává Stříteský.

Český šampionát bude pokračovat v polovině srpna. Na programu bude Barum Czech rallye Zlín, která je i součástí mistrovství Evropy.