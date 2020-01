Macík na Dakaru vyrovnal osobní maximum mezi kamiony, pak spěchal za novorozenou dcerou

Osmkrát už na populárním Dakaru startoval český pilot Martin Macík. Ten letošní byl ale přeci jen pro něj jiný, než ty ostatní. Pátým místem si vyrovnal mezi kamiony své dva roky staré maximum. A hlavně – domů už se vracel jako novopečený tatínek. V průběhu soutěže přišla na svět jeho prvorozená dcera Mia. Praha 18:01 21. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Macík. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Byla to komunikace během dvou hodin, kdy šli všichni spát a postupně vypínali telefony, takže byl aspoň nějaký signál. Jednou za půl hodiny mi vždycky přišla smska. Ve 2.30 ráno mi přišla smska ‚Ahoj tati‘. Měl mi přijít i obrázek, ale ten nepřišel. Ten přišel až další den,“ popisuje s úsměvem Martin Macík, jak vnímal okamžiky příchodu dcery na svět.

Tisíce kilometrů vzdálený porod byl pro něj bylo emočně náročný, ale zároveň povzbuzující do další etapy, která ho s definitivní platností posunula mezi pětici nejlepších kamionů.

Po návratu domů první jeho cesta vedla právě za Miou. Zatímco svůj speciál dokáže ovládat bravurně, k jízdě kočárkem ještě na první procházku svolení nedostal.

„Je teď pět dní po porodu, takže to ještě ne. Zatím jsem stihl koupat, přebalovat, převlékat. Zatím u všeho řval, u ostatních činností se to neděje. Nevím, jestli to je mnou,“ směje se Macík. „Je krásná, zdravá, to je hlavní. Teď aby se udělalo ještě lépe přítelkyni,“ dodává.

Problémy s pneumatikami

Macík startoval na Dakaru osmkrát a letos poprvé neseděl v kamionu Liaz. A s novým vozem Iveco hned vyrovnal nejlepší výsledek z roku 2018. „Páté místo je super, ale zároveň nám závod ukázal, že se pořád mám kam zlepšovat. Nejen já, ale i technika a i tým, který ale funguje výborně a je na skvělé úrovni. Teď potřebujeme trochu štěstíčko a přidat můj um. Momentálně víme, kde ztrácíme. Já i technika,“ řekl Macík.

I v úterý v Praze ještě jednou poděkoval Martinu Šoltysovi, který mu pomohl v 8. etapě poté, co zapadl na hraně duny. „Jsem strašně rád, že jsou si lidi mezi sebou ještě schopni pomoct. Věřil jsem tomu, ale jistý si tím člověk nikdy být nemůže,“ přiznal Macík, jenž o etapu dříve sám také pomáhal jednomu ze soupeřů.

O lepší výsledek jej připravily i opakující se problémy s pneumatikami. „Musím říct, že to bylo chvílemi hodně demotivující. Představte si, že se všechno daří. Jedete dobře, funguje navigace, ale pokaždé na 350. kilometru odejde pneumatika a jdete měnit. A klesnete na dvanácté třinácté místo,“ kroutil hlavou Macík.

Defekt jeho posádku postihl devětkrát. „A když vezmete, že průměrně je to deset minut na jednu, tak je to hodina a půl. A náš odstup na třetí místo byl hodinu a čtvrt,“ podotkl.