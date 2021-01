Ukázali jsme, že na to máme rychlost, pochvaloval si Macík čtvrté místo na Dakaru

„Dakar je u konce a my máme třetí etapové vítězství,“ hlásil na svém facebooku Martin Macík na konci posledního měřeného úseku. Do letošního roku na Dakaru nevyhrál ani jednu etapu, teď rovnou tři.

„Máme hattrick, nevím, kolik lidí to letos má, ale minimálně jsme ukázali, že na to rychlost máme. Příští rok tu budeme znovu, pro mě to bude desátý Dakar a budeme bojovat mezi nejlepšími,“ dodal Macík.

Pilot týmu Big Shock! Racing vyrovnal životním umístěním nejlepší výsledek svého otce Martina Macíka staršího, který se nyní podílí na stavbě kamionu a řídí sedlčanský tým.

Na skvělý výsledek dosáhl v kamionech i Aleš Loprais, který skončil za Macíkem pátý. V kategorii motocyklů bojoval Martin Michek o celkové deváté místo, nakonec ale kvůli penalizaci skončil desátý. I tak vyrovnal historické české maximum.

„Patříme do historie tohohle sportu a česká vlajka teď po třiadvaceti letech vlála opravdu vysoko,“ pochvaloval si v cíl Michek. V první desítce se v prestižní kategorii automobilů udržel i Martin Prokop.

„Chtěli jsme být do desítky a jsme tam, jsme devátí. Mohlo to být samozřejmě i lepší, snažili jsme se urvat osmičku, ale to bylo už nad naše síly,“ řekl stručně v cíli spokojený, ale unavený Martin Prokop.