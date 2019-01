Vrátí se Rallye Dakar do Afriky? ‚Já bych ji doporučil,‘ říká dakarský veterán Tomeček

Název automobilového a motocyklového závodu Rallye Dakar už řadu let tak trochu klame. Slavný závod se totiž od roku 2009 z bezpečnostních důvodů nejezdí v Africe, ale v Jižní Americe. A to, jestli se v budoucnu vrátí na původní kontinent, zatím jasné není. Praha 23:00 16. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Šoltys během dakarské rallye | Foto: Buggyra media | Zdroj: ČTK/PR/Buggyra media

„Ta americká věc, co se jezdí a jmenuje se Dakar, by se snad někdy mohla vrátit, ale až Afrika bude zase volná. Já bych Afriku k závodění doporučoval. Je obrovská. Necháme se překvapit, co se ukáže,“ říká automobilový závodník Tomáš Tomeček, který v minulosti dakarskou rallye absolvoval hned několikrát.

Osmačtyřicetiletý jezdec se z hlavního města Senegalu ve středu vrátil, se svým týmem se totiž účastnil konkurenčního závodu Africa Eco Race, který vede po stopách slavnějšího Dakaru.

„Bylo tam bezpečno. Maroko, Mauritánie, Senegal. V Mali se teď nejezdí, protože tam je nebezpečno. Na Africa Eco Race to zatím stačí, oni jsou rádi, že tam rallye je, sledují to. Mám pocit, že si nás váží za to, že promujeme jejich země. Bezpečnost je tam perfektní,“ vysvětluje Tomeček, že závody v Africe jsou aktuálně daleko bezpečnější než v minulosti.

Tehdy nebylo výjimkou, že některou z posádek přepadli maskování útočníci, a právě kvůli podobným rizikům se závod přesunul do Jižní Ameriky. Hodně nepříjemné chvíle zažil před jednadvaceti lety i samotný Tomeček.

„V Mali nás přepadli bandité a my jsme jim s rukama nad hlavou předávali jedno naše závodní auto, byla to Tatra. Ale nikomu nic neudělali. Jejich první otázka byla, co jsme za národ. My jsme řekli, že jsme Češi. Možná kdybychom řekli, že jsme Američani, tak tu nejsme, ale to je jen moje spekulace,“ vzpomíná Tomeček.

Argentina, Chile, Bolívie nebo Paraguay - všude tam se jelo posledních deset ročníků legendárního závodu, ten aktuální hostí Peru. Ačkoliv je Rallye Dakar historicky pevně spjatá s Afrikou, podle Tomečka její renomé kvůli přesunu na jiný kontinent nijak neklesá.

„Myslím, že renomé díky internetu a marketingovým specialistům naopak roste, protože je ta rallye všude promována a je všude vidět,“ myslí si Tomáš Tomeček.

Jestli se i příští ročník legendární dakarské rallye pojede v Jižní Americe, nebo se přesune jinam, zatím není jasné.