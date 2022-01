‚Pro tak malý tým je to obrovský úspěch.‘ Prokop chválil navigátora a ví, že na Dakaru budou těžší dny

Několik předních umístění vybojovali v úvodní etapě Rallye Dakar čeští závodníci. Třetí příčku obsadil v automobilech Martin Prokop, na stejné pozici byl v kategorii kamionů také Aleš Loprais, který ale dostal dodatečně patnáctiminutovou penalizaci a průběžně je pátý. Stejnému trestu se nevyhnul ani Martin Macík, který si pohoršil ze šesté na sedmou pozici. Háil (Saudská Arábie) 10:48 3. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Prokop s navigátorem Viktorem Chytkou | Zdroj: Reuters

Vyrovnal svůj nejlepší etapový výsledek na Rallye Dakar, přesto byl v cíli třetí Martin Prokop poměrně zklamaný.

„Zklamání, protože nemáme výkon a posádky, které jsme předjeli a startovaly za námi, tak nás předjely jako nůž máslem,“ konstatoval bezprostředně po dojezdu do cíle ve videu na sociálních sítích Martin Prokop, o něco později v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál Sport už byl ale veselejší.

„Samozřejmě to zahřeje, máme z toho obrovskou radost, ale těch etap je ještě spousta a udržet takové tempo nebude jednoduché. Přijdou těžké dny, těžké etapy a nemusí se takhle dařit furt. Všichni jsme se za to poplácali a malinko to oslavili, protože se to neděje pokaždé a pro tak malý tým je to obrovský úspěch,“ vyprávěl Martin Prokop, který v rozhovoru vyzdvihl práci svého navigátora Viktora Chytky.

Mnoho posádek totiž v úvodní etapě bloudilo a nabralo velkou ztrátu.

Navzdory nižšímu výkonu motoru Prokop věří, že pořadatelé připravili náročnější etapy, které nebudou jen o rychlosti, a on tak bude moct dál bojovat o nejvyšší příčky.

Třetí i Loprais

Rovněž skvěle rozjel Dakar Aleš Loprais v kategorii kamionů, podobně jako Martin Prokop i jeho posádka zvládla etapu po navigační stránce a v cíli před nimi figurovaly jen dva dominantní ruské Kamazy.

Šestý dojel Martin Macík, který se svým výsledkem tolik spokojený nebyl. „Bylo to celé o písku a v neposlední řadě to bylo také hodně o navigaci. Jede se obrovské tempo, opravdu hrozně rychle,“ popisuje Macík.

Velké ambice měl na letošním Rally Dakar motocyklista Martin Michek. I desátý muž loňského ročníku ale doplatil na problémy s navigací, a nebyl sám.

„Jezdili jsme tam ve skupinkách po desíti a nemohli jsme najít jeden bod. Nicméně je to první den.“ říká průběžně 43. Martin Michek, který ale věří, že více než hodinovou ztrátu z první etapy dokáže dohnat.