Prokop dojel na Dakaru sedmý a stejné místo drží i v celkovém pořadí, Loprais kles na šesté místo

Aleš Loprais obsadil v úterní 8. etapě Rallye Dakar mezi kamiony 7. místo a v průběžném pořadí klesl na šesté. Novým lídrem kategorie je Rus Dmitrij Sotnikov, který předstihl týmového kolegu a obhájce prvenství Eduarda Nikolajeva. Sedmý byl i Martin Prokop mezi automobily, a nadále tak drží stejnou příčku v celkovém pořadí. Pisco/Peru 9:55 16. ledna 2019

Loprais, který měl opět technické problémy, zaostal na 361 km dlouhé rychlostní zkoušce za Sotnikovem o 55 minut. V průběžném pořadí jej opět předstihl v úterý druhý Ton van Genugten z Nizozemska. Dvě etapy před cílem zaostává nejzkušenější Čech v soutěži za pilotem Iveca o 30 minut.

„Etapu jsem si chtěl nadělit. Plánoval jsem, že budeme postupně zrychlovat, a nejprve to skutečně šlo jako po másle. Začátek byl úchvatný, fakt nám to jelo. Úplně jsme letěli a postupně jsme předjeli několik velkých hráčů, jako jsou Sotnikov nebo van Genugten,“ uvedl Loprais v tiskové zprávě.

V polovině etapy ale přišla technická závada. „Na 180. kilometru se ozval divný zvuk a auto začalo jet na pět válců. Odešel nám vstřik. Byl to pocit, jako bychom za sebou měli ještě jeden kamion a ten nás táhl zpátky. Chyběl výkon,“ řekl devětatřicetiletý pilot.

V dunách musela posádka hledat možnosti, jak pokračovat. „Abychom dunové pole vůbec projeli, museli jsme se vydat různými trychtýři, rozjíždět se dokola, několikrát jsme si museli najít jinou trasu. Některé duny jsme vyloženě skákali, párkrát dokonce hodně ostře. Bolí nás celé tělo, ale jsme šťastní, že jsme tady,“ oddechl si Loprais v cíli.

Martin Prokop obsadil v 8. etapě 7. místo a sedmý je i nadále v celkovém pořadí v kategorii automobilů. Český jezdec s fordem zaostal na 361 km dlouhé rychlostní zkoušce o 28 a půl minuty za vítězným Sébastienem Loebem z Francie.

Prokop se počtvrté letos umístil v první desítce, ale v boji o vylepšení životního sedmého místa z loňska prohrál s nejbližším soupeřem Jakubem Przygoňským z Polska. Dvě etapy před koncem za ním nyní zaostává zhruba o 36 minut.

Už na 16. místo se mezi motocyklisty posunul Milan Engel, jenž se v úterý podruhé v ročníku dokázal prosadit do elitní dvacítky. „Ještě ale nic neslavíme, to určitě ne. Jsme poučeni z předchozích let, kdy se mi vždy po něčem dobrém stalo něco špatného. Do cíle to je ještě daleko,“ řekl jezdec týmu Moto Racing Group.

Mezi průběžně dvacet průběžně nejlepších se dostal i Tomáš Ouředníček, který je v automobilech devatenáctý. „Posun je fajn. V úterý jsme zajeli slušně, bez defektu nebo jiných potíží. Na rozdíl od předcházejících etap si nemám za co nadávat. Když jsem viděl ty vysoké duny, na které se máme vydrápat, říkal jsem si, že snad není ani možné se přes ně dostat,“ uvedl Ouředníček.

V takzvaném „malém“ Dakaru dojel Martin Macík druhý a stejná pozice mu patří i průběžně. Martin Kolomý byl třetí. Suverénně vede Argentinec Orlando Terranova s mini. „Fakt pěkná trasa, náročná, technická, s výjezdy do hor, kde přišla brutální mlha. Taková, že nebylo vidět na pět metrů. Hrůza,“ řekl Macík, který zajel mezi kamiony absolutně druhý nejrychlejší čas.

Rallye Dakar - 8. etapa (San Juan de Marcona - Pisco, 575 km/360 km rychlostní zkouška): Automobily: 1. Loeb, Elena (Fr., Mon./Peugeot) 3:54:53, 2. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -7:27, 3. Przygoňski, Colsoul (Pol., Belg./Mini) -15:15, ...7. Prokop, Tománek -28:36, 21. Ouředníček, Křípal (všichni ČR/Ford) -1:14:51.

Průběžné pořadí: 1. Attíja 29:15:50, 2. Roma, Haro (Šp.) -46:29, 3. Loeb -46:45, ...7. Prokop -2:56:07, 19. Ouředníček -12:15:21. SxS: 1. Lopez, Leon (Peru/Can-Am) 4:38:34, ...20. Roučková, Zelenka (ČR/Can-Am) -2:45:06.

Průběžné pořadí: 1. Lopez, Leon 36:16:18, ...20. Roučková -24:55:20. Motocykly: 1. Walkner (Rak./KTM) 3:55:25, 2. P. Quintanilla (Chile/Husqvarna) -45, 3. Price (Austr./KTM) -1:13, ...19. Engel (ČR/KTM) -43:03, 26. J. Brabec (ČR/Husqvarna) -58:39, 44. Vlček (ČR/KTM) -1:45:52, 60. Veselý -3:06:21, 70. Novotná (oba ČR/Husqvarna) -3:43:44.

Průběžné pořadí: 1. Price 28:53:08, 2. P. Quintanilla -1:03, 3. Walkner -6:35, ...16. Engel -4:22:54, 40. J. Brabec -13:04:13, 51. Vlček -16:55:53, 72. Veselý -30:09:00, 78. Novotná -35:28:40. Čtyřkolky: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 5:18:53.

Průběžné pořadí: 1. Cavigliasso 36:35:51. Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 4:38:06, 2. Van Genugten (Niz./Iveco) -22:01, 3. Vjazovič (Běl./Maz) -23:13, ...7. Loprais (ČR/Tatra) -55:17.

Průběžné pořadí: 1. Sotnikov 35:01:35, 2. Nikolajev (Rus./Kamaz) -26:49, 3. De Rooy (Niz./Iveco) 1:07:43, ...6. Loprais -5:40:12.