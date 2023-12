Šoltys kvůli zranění nestihne Dakar. Za volantem Tatry v týmu Buggyra ho nahradí Nizozemec de Baar

„Musíme potvrdit, že Martin Šoltys kvůli rekonvalescenci po zranění přijde o start na Dakaru 2024. Podařilo se nám však zajistit adekvátní náhradu, abychom mohli pokračovat v testovacím programu s kapotovaným speciálem,“ uvedl šéf týmu Martin Koloc v tiskové zprávě. „Pascal de Baar je velmi zkušeným závodníkem a věřím, že spolupráce na projektu EVO3 bude fungovat,“ doplnil.

Buggyra připravila pro další ročník slavné soutěže nový revoluční speciál Tatra, na jehož vývoji se Šoltys intenzivně podílel. „Přijít o debut Tatry Buggyra EVO3 těsně před startem se nedá ani popsat. Moc mě to mrzí, že jsem týmu takto zkomplikoval situaci. Je to smůla, ale to ke sportu patří. Teď se musím věnovat léčbě zranění, celému týmu budu držet palce aspoň z domova,“ řekl Šoltys.

De Baar měl v lednu původně za volantem MANu plnit roli rychlé asistence v barvách týmu Boucou Assistance. Když ale dostal nabídku od Buggyry, rád změnil plány. Čtyřiapadesátiletý Nizozemec v minulosti závodil za český tým MKR Technology.

‚Je to čest‘

„Vážím si toho, že Martin Koloc oslovil právě mě. Tatra má Dakaru už desítky let skvělé jméno a je to čest pilotovat tak výjimečný vůz, jakým je nová Tatra. I když se s ním seznámím až těsně před startem soutěže, věřím, že budu týmu přínosem,“ uvedl De Baar, jehož navigátorem bude krajan Gijsbert Verschoor. Mechanikem zůstává Tomáš Šikola.

Další ročník Rallye Dakar odstartuje v Saúdské Arábii 5. ledna. Barvy Buggyry budou vedle posádky De Baara hájit další dva kamiony, které budou řídit Jaroslav Valtr starší a Daniel Stiblík. Mezi osobními vozy se představí dcera šéfa týmu Aliyyah Kolocová.